MERILIN MONRO UBIJENA IZ LJUBOMORE ILI ZBOG BRAĆE KENEDI? Glumica je pronađena gola na krevetu sa svilenim čaršavima, s rukom zgrčenom na telefonu
Merilin Monro (1926-1962) je primećena dok je radila u fabrici avionskih delova i za svega nekoliko godina je pokorila svet. Postala je glumica o kojoj su muškarci maštali, a žene je imitirale, kao i diva o čijem su ljubavnom životu i propalim brakovima svi pričali, ali status najveće zvezde Holivuda zacementirala joj je njena prerana i misteriozna smrt.
Nestanak dokaza
U noći između 4. i 5. avgusta 1962. godine Merilin Monro, čije je pravo ime bilo Norma Džin Mortensen, umrla je u svom domu.
Mrtvozornik okruga Los Anđeles zaključio je da je njena smrt u 37. godini posledica „akutnog trovanja barbituratima zbog prekomerne doze... verovatno je u pitanju samoubistvo”.
- Čudni događaji u vezi sa njenom smrću pokrenuli su teorije zavere. Merilin je pronađena gola na krevetu sa svilenim čaršavima, sa rukom zgrčenom na telefonu kao da je pokušala nekog da pozove. Lista poziva koje je obavila te večeri izbrisana je. Dnevnik koji je pisala, kao i nekoliko poruka pisanih rukom Roberta Kenedija nikad nisu otkriveni. Položaj u kom je bila - noge su joj bile ispružene - veoma je čudan za nekog ko je umro od predoziranja, pa to govori da je neko pomerao njeno telo - piše Filip R. Džirard u enciklopediji „Teorije zavere u američkoj istoriji”.
Kako dodaje, i satnica smrti je sumnjiva.
- Zvanično, Monroova je otišla u sobu oko 20 sati. Junis Mari, njena služavka, probudila se oko 3.30, primetila svetlo i pronašla ju je u čudnom položaju. Pozvala je njenog psihijatra dr Ralfa Grinsona, koji je zatim pozvao dr Hajmana Engelberga i oni su ubrzo stigli. Engelberg je proglasio Merilin Monro mrtvom u 4.25. Glumac Piter Loford, zet Kenedijevih i čovek čiju je kuću posetila te večeri, tvrdio je da je o smrti Merilin Monro obavešten već u 3.30. S druge strane, vozači ambulantnih kola svedočili su da je rigor mortis ukazivao da je umrla oko ponoći - piše Džirard.
Nelogična hronologija
Merilin Monro je bila osoba sa mnogo problema - tri propala braka i dva spontana pobačaja, a pričalo se i o nekoliko abortusa. Pre smrti već je dvaput pretila da će se ubiti - jednom skokom kroz prozor, drugi put uzimanjem tableta.
Međutim, njeni prijatelji koji su je videli dan-dva pre smrti tvrde da je bila veoma srećna, a ne depresivna, da je upravo dobila Zlatni globus i da je pregovarala o novim filmovima. Sve te nelogičnosti, ali i priče o vezama Merilin Monro sa braćom Kenedi, mafijom, komunistima dovele su do prave erupcije teorija zavere. Predstavljamo najpoznatije...
Sumnjivi detalji
- Tačno vreme smrti nije poznato - deo svedoka tvrdio je da je umrla u ponoć, deo da je umrla u 4.25, deo je menjao iskaz više puta
- Položaj tela je neverovatan za nekog ko je umro od prekomerne doze barbiturata, što znači da je telo pomerano posle smrti
- Iako su u krvi i jetri pronađeni tragovi barbiturata, pilule nisu pronađene u želucu, a na telu nije bilo tragova od uboda igle
- Prema zvaničnoj verziji, Merilin je bila sama to veče, ali su pojedini svedoci tvrdili da su videli Roberta Kenedija da izlazi iz kuće
- Lista poziva obavljenih te večeri izbrisana je iz telefonskog računa
- Dnevnik od kog se Merilin nije nikad odvajala jednostavno je nestao
Veza Merilin Monro i predsednika SAD Džona Kenedija danas nije tajna. Međutim, početkom šezdesetih godina za nju se nije znalo. Ona nije mogla da podnese njegovo odbijanje, pa je 19. maja 1962. na rođendanskoj proslavi otpevala sada već čuvenu „Happy birthday, Mr President”, pa se Kenedi uplašio da će progovoriti o svemu. Takav skandal mogao je da mu uništi političku karijeru, pa je, tvrde pojedini teoretičari zavere, Džon naredio da je ubiju.
Merilin Monro je nekoliko meseci pred smrt bila u vezi sa dvojicom braće Kenedi. Navodno, Džon nije želeo vezu, pa ju je „prebacio” Robertu. Kako tvrde teoretičari zavere, zahvaljujući intimnim razgovorima sa Robertom, tada državnim tužiocem, ona je saznala za veze Kenedijevih sa mafijom, pa su se obojica plašila da će ona ispričati medijima istinu o njima. Prema jednoj teoriji, da bi sprečio to, Robert je naručio njeno ubistvo.
Iako mnogi događaji u noći kada je Merilin umrla nisu jasni, jedan jeste - kada je dr Ralf Grinson došao u njenu sobu, ona je još bila živa. Prema jednoj od teorija, razgovarajući sa Merilin, Grinson se zaljubio u nju i zbog toga zapostavio sve svoje obaveze. Navodno ju je ubio u nastupu ljubomore i to injekcijom sa prekomernom dozom barbiturata, a zatim prikrio dokaze.
Natali Vud, zvezda filmova „Buntovnik bez razloga” i „Priče sa zapadne strane”, pronađena je mrtva oko osam sati ujutru 29. novembra 1981.
Njen nestanak s jahte „Splendor” prijavili su šest sati ranije njen suprug Robert Vagner, kolega Kristofer Voken i kapetan Denis Davern. Dan kasnije glavni patolog Los Anđelesa proglasio je njenu smrt „utapanjem nesrećnim slučajem”, dva dana kasnije je sahranjena, a već 11. decembra istraga je i formalno završena.
Zadovoljni izjavama
Uprkos tome što je policija bila zadovoljna izjavama, mnogo toga nije bilo jasno - kad je pala u vodu, šta se dešavalo pre toga, zašto je imala povrede po telu i rukama, zašto je njen nestanak prijavljen satima nakon što je nestala s broda, zašto su zanemarene izjave kapetana da se žučno raspravljala s Vagnerom... To je ceo slučaj obavilo misterijom, pa se mnogo pričalo o tome da je u stvari ubijena. Njena burna istorija s Vagnerom, s kojim je bila u braku od 1957. do 1962, kad se razvela zbog „psihičkog zlostavljanja”, pa onda opet od 1972, samo je doprinela razvijanju najrazličitijih teorija.
Za razliku od onih u slučaju Brusa Lija i Merilin Monro, koje nisu uticale na zvanične verzije smrti, u slučaju Natali Vud policija je promenila odnos prema tragediji. Malo pred 30. godišnjicu smrti, 17. novembra 2011, policija Los Anđelesa ponovo je pokrenula istragu zbog „dodatnih informacija”. Tada je kapetan Davern rekao da je poslednje što je Vagner rekao svojoj ženi bilo: „Sklanjaj se s mog je*enog broda!”, a da mu je onda zabranio da uključi svetla kako bi tragao za njom kad je nestala s broda.
Policija je 14. januara i zvanično promenila zaključak o smrti Natali Vud. Umesto „utapanja nesrećnim slučajem”, sada su zaključili da se utopila zbog „neutvrđenih faktora”.
Svađa i buka
Robert Vagner proglašen je 1. februara 2018. „osobom od interesovanja”, što je prvi put bilo njegovo direktno dovođenje u vezu sa smrću supruge. Kako je Njujork tajms objavio tada, policija veruje da je ona gurnuta u vodu, a novi svedoci su rekli da su čuli svađu, buku i lomljenje stvari.
- Detalji sa autopsije - modrice i rane - ukazuju na to da je Natali Vud bila žrtva napada - rekao je za taj list detektiv Ralf Hernandez.