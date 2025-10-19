Natali Vud, zvezda filmova „Buntovnik bez razloga” i „Priče sa zapadne strane”, pronađena je mrtva oko osam sati ujutru 29. novembra 1981.

Njen nestanak s jahte „Splendor” prijavili su šest sati ranije njen suprug Robert Vagner, kolega Kristofer Voken i kapetan Denis Davern. Dan kasnije glavni patolog Los Anđelesa proglasio je njenu smrt „utapanjem nesrećnim slučajem”, dva dana kasnije je sahranjena, a već 11. decembra istraga je i formalno završena.

Zadovoljni izjavama

Uprkos tome što je policija bila zadovoljna izjavama, mnogo toga nije bilo jasno - kad je pala u vodu, šta se dešavalo pre toga, zašto je imala povrede po telu i rukama, zašto je njen nestanak prijavljen satima nakon što je nestala s broda, zašto su zanemarene izjave kapetana da se žučno raspravljala s Vagnerom... To je ceo slučaj obavilo misterijom, pa se mnogo pričalo o tome da je u stvari ubijena. Njena burna istorija s Vagnerom, s kojim je bila u braku od 1957. do 1962, kad se razvela zbog „psihičkog zlostavljanja”, pa onda opet od 1972, samo je doprinela razvijanju najrazličitijih teorija.

Za razliku od onih u slučaju Brusa Lija i Merilin Monro, koje nisu uticale na zvanične verzije smrti, u slučaju Natali Vud policija je promenila odnos prema tragediji. Malo pred 30. godišnjicu smrti, 17. novembra 2011, policija Los Anđelesa ponovo je pokrenula istragu zbog „dodatnih informacija”. Tada je kapetan Davern rekao da je poslednje što je Vagner rekao svojoj ženi bilo: „Sklanjaj se s mog je*enog broda!”, a da mu je onda zabranio da uključi svetla kako bi tragao za njom kad je nestala s broda.

Policija je 14. januara i zvanično promenila zaključak o smrti Natali Vud. Umesto „utapanja nesrećnim slučajem”, sada su zaključili da se utopila zbog „neutvrđenih faktora”.

Svađa i buka

Robert Vagner proglašen je 1. februara 2018. „osobom od interesovanja”, što je prvi put bilo njegovo direktno dovođenje u vezu sa smrću supruge. Kako je Njujork tajms objavio tada, policija veruje da je ona gurnuta u vodu, a novi svedoci su rekli da su čuli svađu, buku i lomljenje stvari.

- Detalji sa autopsije - modrice i rane - ukazuju na to da je Natali Vud bila žrtva napada - rekao je za taj list detektiv Ralf Hernandez.