Slušaj vest

Njihove odluke menjale su tokove religija, kultura, ratovanja i geopolitike, ostavljajući trag koji i danas određuje svet u kome živimo.

Od krvavih bojišta do svetih knjiga - oni su odlučivali ko živi, a ko nestaje iz istorije! Vladari koji su dizali carstva iz pepela i rušili ih bez milosti. Aleksandar, koji nije znao za poraz, Džingis-kan, koji je sejao strah širom sveta, Konstantin, koji je promenio veru Evrope - ovo su ljudi zbog kojih je svet danas ovakav kakav jeste.

ALEKSANDAR VELIKI

Za 10 godina osvojio svet od Grčke do Indije

Kralj Aleksandar III Makedonski, popularno poznat kao Aleksandar Veliki, često se smatra jednim od najvećih generala i osvajača u svetskoj istoriji. Sin Filipa II Makedonskog, koji je reformisao makedonsku vojsku i formirao Helenski savez nakon osvajanja grčkih gradova-država, Aleksandar je nasledio očevu vojsku u dobi od 20 godina, nakon Filipovog ubistva 336. godine p. n. e.

Aleksandar je izvršio invaziju na Persiju 334. godine i porazio persijsku vojsku u bici na Graniku u maju, otvarajući put za osvajanje Male Azije. Sledećeg proleća, Aleksandar se susreo s persijskim kraljem Darijem i porazio ga u bici kod Isa u jugoistočnoj Anadoliji.

Aleksandar je ponovo porazio Darija u bici kod Gaugamele 331. godine, otvorivši put ka Vavilonu. U obe bitke Aleksandar je verovao iskusnom generalu Parmenionu da drži njegovo levo krilo, dok je on sa svojom elitnom konjicom zadao odlučujući udarac persijskom levom krilu. Aleksandrova osvajanja odvešće ga sve do Indije. Iako je ostvario pobedu u bici na Hidaspu u pakistanskom Pendžabu 326. godine p. n. e., njegovi ljudi su bili iscrpljeni decenijskim ratovanjem i Aleksandar je nevoljno pristao na njihove zahteve da se vrate kući. Nakon povratka u Persiju, Aleksandar se razboleo u Vavilonu i umro u junu 323. godine p. n. e., u dobi od 32 godine.

Iako se Aleksandrovo carstvo raspalo nakon njegove smrti, njegova osvajanja su dovela do širenja helenističke kulture sve do Baktrije u Centralnoj Aziji. Aleksandar je bio odgovoran za osnivanje mnoštva gradova, od kojih je najznačajnija Aleksandrija u Egiptu, jedan od najvećih gradova antičkog i modernog sveta. Njegova veština u borbi služila je kao primer generacijama rimskih vojnih lidera i ličnostima poput Napoleona Bonaparte nekih 2.000 godina kasnije.

CAR OKTAVIJAN AVGUST

Vratio mir u Rim na 200 godina

Rođen 63. godine p. n. e. kao Gaj Oktavije ili Oktavijan, bio je naslednik i sestrić Julija Cezara, a na vlast je došao kao mladić nakon Cezarovog ubistva 44. godine p. n. e. udruživši se sa Cezarovim saveznicima Markom Antonijem i Markom Emilijem Lepidom u Drugi trijumvirat.

Nakon što se trijumvirat raspao, Oktavijan je ušao u rat sa Antonijem i Kleopatrom i porazio ih u bici kod Akcijuma 31. godine p. n. e. Oktavijanova pobeda omogućila mu je da učvrsti moć i preuzme titule avgusta i princepsa (prvog građanina) 27. godine p. n. e.

Za razliku od Cezara, čije su kraljevske pretenzije dovele do njegovog ubistva, Avgust je pažljivo čuvao republičke institucije kao što su Senat i konzulstvo. Tokom naredna tri veka, Avgust i njegovi naslednici su vladali carstvom tako što su im dodeljivani imperium maius (vrhovna komanda) i tribunicia potestas (tribunska moć), što im je davalo vojni i politički autoritet.

Uprkos vojnim neuspesima poput Varovog zloglasnog poraza u bici u Teutoburškoj šumi 9. godine n. e., Avgustu su pripisane zasluge za vraćanje mira u Rim nakon decenija građanskog rata i za uspostavljanje 200-godišnjeg perioda relativnog mira u mediteranskom svetu Pax Romana.

AŠOKA VELIKI

Od krvavog osvajača do promotera budizma

Ašoka Veliki se smatra jednim od najvećih vladara u indijskoj istoriji i igrao je glavnu ulogu u širenju budizma. Rođen oko 304. godine p. n. e., Ašoka je bio unuk Čandragupte, osnivača Maurijskog carstva. Carstvo se protezalo od Avganistana na zapadu do Bangladeša na istoku i obuhvatalo je veći deo Indijskog potkontinenta.

Ašoka je bio drugi sin Bindusare, drugog maurijskog cara. Kao mladiću, otac mu je poveravao različite vojne i administrativne dužnosti. Kad se Bindusara razboleo, ministri su favorizovali Ašoku kao njegovog naslednika i učinili ga carem.

Nakon što je postao car 268. p. n. e., Ašoka je navodno bio nemilosrdni despot. Oko 260. p. n. e. izvršio je invaziju na Kraljevstvo Kalinga na istočnoj obali Indije i poveo destruktivnu kampanju koja je odnela stotine hiljada života. Prema budističkim zapisima, Ašoka je bio šokiran razmerama krvoprolića i prešao je u budizam.

Verovatno je Ašoka već bio upoznat s budističkim idejama, ali ga je kampanja u Kalingi podstakla da promeni svoje ponašanje. Napustio je lov, postao vegetarijanac i otišao na hodočašće. Ašoka je promovisao budističku doktrinu dhamma ili „dobro ponašanje” i upravljao svojim carstvom na dobrobit svih. Poslao je budističke misionare u Kinu, Tajland, Šri Lanku, kao i u helenistička kraljevstva na zapadu, pretvarajući budizam u globalnu religiju.

KIR VELIKI

Stvorio prvo svetsko carstvo

Kir Veliki je poznat kao osnivač Ahemenidskog persijskog carstva, prve globalne supersile.

Kir je rođen u vladajućoj porodici kraljevstva Persije oko 600. godine p. n. e. i bio je vazal svog dede Astijaga, vladara Međanskog carstva. Pedesetih godina 6. veka p. n. e. (550-ih p. n. e.), pobunio se protiv Astijaga i osvojio njegovo carstvo, prisvojivši titulu šahanšah, ili kralj kraljeva.

Sve veća Kirova moć uznemirila je kralja Kreza, vladara basnoslovno bogatog kraljevstva Lidije u zapadnoj Turskoj, koji je objavio rat Persijancima. U roku od nekoliko godina persijske vojske su prodefilovale kroz centralnu Anadoliju i opljačkale lidijsku prestonicu Sard. Kasnije persijsko širenje na Joniju stvorilo je uslove za grčko-persijske ratove.

Godine 539. p. n. e. Kir je dodatno proširio svoje carstvo osvojivši Vavilon i porazivši Novovavilonsko carstvo. Hvaljen je u hebrejskoj Bibliji kao mudar i pravedan vladar koji je okončao vavilonsko ropstvo i dozvolio jevrejskom narodu da se vrati u Jerusalim i ponovo izgradi Jerusalimski hram.

Iako je Kir poginuo u bici tokom vojnog pohoda protiv kraljice Tomiride od Masageta oko 529. godine p. n. e., iza sebe je ostavio najveće carstvo koje je svet do tada video. Persijsko carstvo je dostiglo svoj najveći obim nekih 20 godina kasnije pod kraljem Darijem Velikim, čije se carstvo protezalo od severne Grčke do doline Inda.

CAR KONSTANTIN VELIKI

Legalizovao hrišćanstvo i promenio budućnost Evrope

Konstantin Veliki je poznat kao osnivač grada Konstantinopolja (Carigrada), današnjeg Istanbula, i kao prvi rimski car koji je prihvatio hrišćansku veru.

Rođen 272. godine n. e. u današnjoj Srbiji, Konstantin je bio sin cara Konstancija I, koga je Dioklecijan imenovao za mlađeg cara ili cezara kad je osnovao Tetrarhiju 293. godine n. e. Konstancije je uzdignut na nivo avgusta 305. godine, ali je umro u Jorku sledeće godine.

Nakon što je nasledio svog oca, Konstantin je vodio kampanju za ponovno ujedinjenje carstva pod svojom isključivom vlašću. Njegova najpoznatija pobeda dogodila se 312. godine, kada je porazio svog rivala Maksencija u bici kod Milvijskog mosta. Prema Konstantinovom biografu Jevseviju, uoči bitke video je krst na nebu i poruku „u ovom znaku ćeš pobediti”. Propisno je naredio svojim ljudima da na svojim zastavama naslikaju grčka slova Hi i Ro, koja simbolizuju Hrista.

Poput Dioklecijana, Konstantin je prepoznao da su se bogatstvo i moć carstva pomerili na istok i 324. godine osnovao je svoju novu prestonicu u grčkom gradu Vizantionu, koji je preimenovao u Konstantinopolj. Grad je cvetao tokom narednih vekova i dobio je nadimak Novi Rim. Nakon pada Zapadnog rimskog carstva u 5. veku n. e., Istočno rimsko ili Vizantijsko carstvo opstalo je sve do pada Konstantinopolja pod vlast Osmanlija 1453. godine.

Iako je Konstantin nastavio da koristi paganske slike nakon bitke kod Milvijskog mosta, on je bio pokrovitelj hrišćanske zajednice u Rimu i odobrio je izgradnju Crkve Svetog groba u Jerusalimu i stare Bazilike Svetog Petra u Rimu. Sazvao je Nikejski sabor 325. godine, koji je arijanstvo proglasio jeresi. Iako je Konstantin kršten tek na samrtnoj postelji 337. godine, njegovo pokroviteljstvo nad hrišćanstvom osiguralo je da ono postane dominantna religija u Evropi.

DŽINGIS-KAN

Najveće kopneno carstvo u istoriji

Džingis-kan je poznat kao strašni osnivač Mongolskog carstva, koje se na svom vrhuncu protezalo od Koreje do centralne Evrope.

Rođen kao Temudžin oko 1160. godine n. e., Džingis je savladao velike nedaće u nemilosrdnom svetu mongolske plemenske politike dok nije ujedinio mongolska plemena 1206. godine i uzeo titulu Džingis-kan ili „univerzalni vladar”.

Tokom konsolidacije moći u Mongoliji početkom 1200-ih, Džingis je počeo da vrši upade u Zapadnu Sja ili Tangutsko carstvo u severozapadnoj Kini. Džingis je bio upoznat sa bogatstvom Džurdžen Đina u severnoj Kini i pokrenuo je operacije punih razmera 1211. godine, zauzevši i opljačkavši prestonicu Đina Džongdu (današnji Peking) 1215. godine.

S vojskom zastrašujućih ratnika na raspolaganju, uključujući njegove legendarne „Pse rata”, Džingis je pokorio centralnoazijski kanat Kara-Kitaj između 1216. i 1218. godine i nastavio da osvaja prostrano, ali kratkotrajno Horezmijsko carstvo od 1219. do 1221. godine, proširivši Mongolsko carstvo do Persije i Indije.

Džingis se vratio u Mongoliju i umro 1227. godine dok je predvodio kampanju koja je rezultirala osvajanjem Zapadne Sja. U decenijama nakon njegove smrti, mongolske vojske će stići do centralne Evrope, zauzeti Bagdad i ponovo ujediniti Kinu porazivši dinastiju Sung.

Uprkos njihovoj reputaciji zbog brutalnosti u borbi, mongolski kanovi su lokalnim vladarima nudili značajnu autonomiju, a mongolska vojna moć je garantovala Pax Mongolica, period mira koji je podstakao trgovinu od istočne Evrope do Kine.

KRALJ FERDINAND I KRALJICA IZABELA

Ujedinili Španiju i pokrenuli kolonizaciju Amerike

Ferdinand od Aragona i Izabela od Kastilje ujedinili su Španiju svojim brakom, dovršili rekonkistu Pirinejskog poluostrva i pokrenuli evropsku kolonizaciju Amerike.

Poznati zajednički kao Katolički monarsi, kralj Ferdinand II od Aragona i kraljica Izabela I od Kastilje bili su ultimativni moćni par u svetskoj istoriji. Njihov brak 1469. godine otvorio je put ka ujedinjenju španskih kraljevstava nakon što je Izabela postala kraljica Kastilje 1474, a Ferdinand kralj Aragona 1479. godine.

Iako su Aragon i Kastilja ostali pravno odvojena kraljevstva do početka 18. veka, unija Ferdinanda i Izabele rezultirala je defakto stvaranjem kraljevine Španije. To je omogućilo osvajanje kraljevstva Granade, poslednje preostale muslimanske države na Pirinejskom poluostrvu, 1492. godine.

Nekoliko meseci nakon njihove trijumfalne povorke kroz Granadu 1492. godine, Ferdinand i Izabela su pristali da sponzorišu plan Kristifora Kolumba da pronađe zapadnu rutu do Istočne Indije. Iako se Kolumbo prevario u svojoj tezi, on je naišao na Ameriku i prisvojio zemlju za Kastilju.

Iako Kolumbo nije bio prvi Evropljanin koji je kročio u Ameriku, njegovo „otkriće” je stimulisalo evropsku kolonizaciju i eksploataciju Novog sveta, što je veliki istorijski razvoj koji je označio prelazak u rani moderni svet.

PROROK MUHAMED

Ujedinio Arabiju i postavio temelje islama

Propovednik Muhamed je osnovao religiju islam i ujedinio arapska plemena, postavljajući temelje za arapska osvajanja koja su započela u 7. veku n. e.

Rođen 570. godine n. e. u Meki, važnom mestu hodočašća u zapadnoj Arabiji, Muhamed je rano ostao siroče i odgajali su ga rođaci koji su ga podučavali trgovini. Kao tinejdžer, stekao je reputaciju pouzdanog trgovca.

Muhamed je kasnije radio za bogatu udovicu, 15 godina stariju od njega, po imenu Hatidža, kojom se oženio u 25. godini. Par je imao šestoro dece zajedno i bili su u srećnom braku sve do Hatidžine smrti 619. godine.

Muhamed je često meditirao u pećini Hira na obližnjoj planini, gde ga je 610. godine posetio arhanđel Gavrilo (Džibril), koji mu je zapovedio da recituje otkrovenja od Boga. Uplašio se da je naišao na demona, ali ga je Hatidža ubedila da su otkrovenja istinita. Muhamed je nastavio da se moli u pećini kako bi primio dalja otkrovenja, koja su kasnije kodifikovana u Kuranu.

Muhamedov novi sistem verovanja bio je izazov za vlasti u Meki, koje su odbile da trguju s njim i njegovim sledbenicima. Godine 622. bio je primoran da emigrira u Medinu, gde je zahvaljujući svojoj reputaciji poštenog posrednika postao novi vladar grada nakon građanskog rata.

Muslimanska zajednica se širila dok je Muhamed bio vladar Medine, a grad su ubrzo napale snage iz Meke. Godine 630. Muhamed je poveo muslimansku vojsku u osvajanje Meke, čiji su stanovnici prešli na islam. Zatim je uništio idole arapskih bogova u Kabi, glavnom verskom svetilištu u gradu.

U roku od jednog veka nakon Muhamedove smrti 632. godine, arapska osvajanja stvorila su islamsko carstvo koje se protezalo od Portugala do Avganistana. Sa preko dve milijarde sledbenika, islam je druga po veličini svetska religija.