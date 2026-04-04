Istorija crnih žena je uzbudljiva i kontroverzna, ali retko slušamo o nezavisnim crnim ženama na poziciji moći koje su bile prinuđene da donose teške odluke u ime svog naroda.

To je posledica načina na koji je istorija pisana, jer su priče o ženama, naročito crnim ženama, tradicionalno umanjivane, a one su često prikazivane kao sporedni likovi ili statisti. Iako ovaj tekst neće ispraviti vekove zanemarivanja, upoznaćete upečatljive sudbine četiri crne kraljice.

Od drevnog Egipta do Jamajke, istorija pamti žene koje su - uprkos vremenu koje im nije bilo naklonjeno - vladale, ratovale i donosile odluke od sudbinskog značaja za svoj narod

Među njima posebno se izdvajaju četiri kraljice čija su dela ostavila dubok trag - Ahmoze Nefertari, Amina, Nzinga i Nani

Iako su vekovima potiskivane na marginu, njihove priče svedoče o snazi, hrabrosti i političkoj veštini koja je često nadmašivala njihove savremenike

KRALJICA AMINA IZ ZAZAUA

Današnja Nigerija (oko 1533-1610. n. e.)

Amina je rođena oko 1533. godine u današnjoj severozapadnoj Nigeriji, u kraljevstvu Zazau, danas gradu Zariji. Usmena tradicija beleži da ju je odgajao njen deda, kralj Sarkin Nohir, koji ju je od malih nogu učio politici. On je čak prisustvovao formalnom državnom sastanku držeći mladu Aminu u krilu. U drugoj priči, kada je Amina još bila dete, njena baka, kraljica Marka, zatekla ju je kako vežba s bodežom. Od tada je Amina trenirala ratničke veštine, kao i tipične ženske dužnosti. Kako je rasla, učila je da predvodi vojne snage i trenirala s kraljevskom gardom.

Kralj Nikatau i kraljica Bakva Turunku, Aminini roditelji, preuzeli su presto Zazaua kada je Amina imala oko 16 godina. Iako je imala mlađeg brata, Amina je proglašena magajijom, to jest naslednicom. Kao magajija, Amina je dobila 40 robinja. Prosci su neumorno opsedali princezu, a jedan emir joj je ponudio 50 muških robova, 50 robinja i ogromne količine tkanine. Ipak, Amina je odbila sve ponude i ne postoje zapisi o pritisku porodice da se uda.

Legenda kaže da je, kada je imala nešto više od 16 godina, predvodila konjicu Zazaua u borbi protiv napadačkog grada-države. Neprijateljska vojska se podsmevala ideji da mlada žena vodi vojsku, ali su se brzo uozbiljili kada su Amina i njene trupe s lakoćom savladale bojno polje. Njena slava ratnice učvršćena je prvom vojnom pobedom.

Godine 1566. kralj Nikatau je umro, ali Amina ga nije nasledila. Umesto toga, njen brat Karama postao je kralj. Ipak, Amina je ostala u vrhu kraljevske porodice kao zastrašujuća ratnica i predvodila je brojne pobede Zazaua. Međutim, samo deset godina nakon što je preuzeo presto, Karama je umro. Presto je tada pripao Amini. Samo tri meseca nakon dolaska na tron Amina je počela da širi granice svog kraljevstva i nastavila da lično predvodi vojsku. Državna vojska brojala je 21.000 ljudi, a Amina ih je vodila severno i južno od Zazaua, osvajajući gradove.

Kao posledica toga, Zazau je dominirao trgovačkim putevima od današnje Nigerije do Sudana i Egipta. Takođe, gradila je bedeme oko osvojenih gradova, uspostavljala vojne komandne tačke i porobljavala veliki deo muške populacije. Zanimljivo je da legenda sugeriše i da je u svakom gradu uzimala ljubavnika, ali ga je ubrzo potom pogubljivala.

Amina je bila jedini vladar Zazaua 34 godine i poginula je bez dece u bici kod Altagare u impresivnoj 77. godini života. Danas se u Nigeriji kaže „Amina, rana de Yar Bakva ta San”, što znači - Amina, ćerka Nikataua, žena sposobna kao muškarac.

KRALJICA AHMOZE NEFERTARI Egipat (oko 1570-1505. p.n.e.)

Rođena oko 1570. godine pre nove ere kao ćerka Taoa II Hrabrog, poslednjeg faraona 17. dinastije, i njegove sestre i supruge Ahotep I, Ahmoze Nefertari se takođe udala za svog brata Ahmozea I, postavši prva velika kraljevska supruga 18. dinastije. Ahmoze I je proterao Hikse iz Egipta nakon godina borbi kako bi ponovo uspostavio domaću, egipatsku vlast. Faraon je ujedinio Gornji i Donji Egipat pod tebanskom monarhijom, što je njega i njegovu glavnu suprugu učinilo slavnim vekovima.

Debata o tome da li su drevni Egipćani bili crnci i dalje traje, ali Ahmoze Nefertari je gotovo uvek prikazivana na reljefima s veoma tamnom kožom. Stručnjaci pretpostavljaju da je bila nubijskog porekla, jer su Nubijci obično prikazivani s tamnijom kožom. Bila je prva egipatska kraljica proglašena suprugom boga Amona, što ju je učinilo moćnom unutar već moćnog tebanskog sveštenstva, i dobila je titulu božanske adoratrise. Amon je takođe često prikazivan kao crn, što predstavlja još jedno objašnjenje za prikaze Ahmoze Nefertari. Sve to ukazuje da je imala značajan nadzor nad upravljanjem hramovima, osobljem i riznicama.

Istoričari ukazuju na natpise koji sugerišu da je kraljica predvodila građevinske projekte. Njeno ime se pominje u zapisima koji dokumentuju otvaranje kamenoloma krečnjaka, a uklesano je i na zidovima kamenoloma alabastera u blizini Asjuta. U drugom slučaju Ahmoze I je zabeležio da je pre započinjanja izgradnje kenotafa u čast svoje bake Tetišeri tražio odobrenje svoje supruge.

Kad je Ahmoze I umro, Ahmoze Nefertari je bila regentkinja za njihovog mladog sina Amenhotepa I. Pretpostavlja se da je u tom periodu uspostavila čuvenu Dolinu kraljeva i bila zaštitnica Deir el Medine, naselja zanatlija koji su radili na hramovima. Takođe, Ahmoze Nefertari je nadživela svog sina i bila živa tokom krunisanja svog unuka Tutmozisa I.

Tutmozis I (ili možda njegovi savetnici) podigao je veliku statuu svoje bake u Karnaku pre njene smrti oko 1505. godine pre nove ere. Nakon njene smrti stanovnici Deir el Medine ustanovili su dan sećanja u njenu čast. Kraljica je obožavana kao božanstvo pod epitetom „gospodarica neba”, što pokazuje kakav je uticaj imala na narod Egipta. Nastavila je da bude poštovana vekovima nakon smrti i čak je prikazivana u hramovima tokom Ramzesovog perioda.

KRALJICA NZINGA OD NDONGA I MATAMBE

Današnja Angola (oko 1583-1663. n. e.)

Slično kao i kraljica Amina, Nzinga Ana de Sousa Mbande odrasla je na kraljevskom dvoru svog dede, kralja Ngole Kilomba Kije Kasende iz Ndonga. Njen otac je stupio na presto kada je Nzinga imala deset godina i pokazivao joj posebnu naklonost uprkos tome što je bila ćerka konkubine. Ta činjenica joj je išla u korist jer nije bila u konkurenciji s legitimnim naslednicima, pa je kralj mogao da joj posveti pažnju i darove. Rođena je u teškim okolnostima, s pupčanom vrpcom obavijenom oko vrata. Verovalo se da deca koja prežive takva rođenja poseduju duhovne darove i da će izrasti u moćne i ponosne ličnosti.

Nzinga je prošla vojnu obuku i bila spremna da prati svog oca u borbi, pokazujući zavidnu veštinu s ratnom sekirom, uobičajenim oružjem ratnika Ndonga. Pored vojne obuke, aktivno je učestvovala u raznim zvaničnim i administrativnim funkcijama zajedno sa ocem, uključujući pravne postupke, vojne savete i važne ceremonijalne rituale.

Ključna razlika između ranih života Nzinge i Amine bila je u nemirima izazvanim evropskim kolonijalizmom, u slučaju Ndonga - portugalskim, pa je Nzinga od malih nogu naučila portugalski jezik. Portugalsko carstvo stiglo je u Ndongo 1575. godine. Iako je skoro deceniju vladao mir, odnosi su se pogoršali. Ubrzo su značajni delovi Ndonga pali pod portugalsku kontrolu. Portugalci su svoje vojne pohode sprovodili uz veliku brutalnost; uz teritorijalno širenje, zarobljavali su veliki broj ljudi kako bi ih prodali u ropstvo.

Sukob je ozbiljno potkopao autoritet monarhije Ndonga, jer su brojni plemići odbili da plaćaju danak, a neki su se čak udružili s Portugalcima. Do trenutka kada je njen otac stupio na presto 1593. godine, region je bio ozbiljno destabilizovan. Godine 1617. njen otac je umro, a njen brat Mbandi postao je kralj. Paranoičan, Mbandi je pogubio mnoge potencijalne naslednike, uključujući i Nzinginog mladog sina. Takođe je primorao svoje sestre na histerektomiju kako bi uklonio svaku buduću konkurenciju za presto.

Do 1621. godine Nzinga je postala ambasadorka Ndonga i pregovarala s Portugalcima u Luandi (Angola). Odmah je prekršila konvencije noseći tradicionalnu odeću Ndonga u vreme kada su afričke diplomate obično nosile evropsku odeću. Kada je stigla na pregovore, stolice su bile namenjene samo portugalskim zvaničnicima, dok je njoj ponuđena prostirka. Kao odgovor, jedan njen pratilac kleknuo je i poslužio joj kao sedište, omogućivši joj da razgovara s guvernerom ravnopravno.

Nzinga je predložila mir dozvoljavajući trgovcima robljem pristup Ndongu. Zauzvrat je zahtevala da Portugalci uklone svoje baze i naglasila da Ndongo neće plaćati danak jer nije bio osvojen. Kako bi pokazala posvećenost miru, pristala je da se krsti i uzela ime Ana de Sousa. Sporazum je potom potpisan.

Nakon eskalacije sukoba sa Imbangalama, kraljevska porodica Ndonga bila je primorana da napusti prestonicu Kabasa. Godinu dana kasnije Mbandi je ponovo zauzeo Kabasu i razmatrao prihvatanje hrišćanstva kako bi umirio Portugalce, ali ga je Nzinga savetovala protiv toga. U međuvremenu, Portugalci su prekršili sporazum održavanjem utvrđenja i napadima.

Do 1624. godine Mbandi je zapao u duboku depresiju i prepustio veliki deo vlasti Nzingi. Iste godine je umro pod sumnjivim okolnostima. Nzinga je izabrana za naslednicu, ali je morala da se bori s brojnim muškim rivalima. Verovatno iz osvete, dala je da se pogubi Mbandijev sedmogodišnji sin. Da bi učvrstila vlast, udala se za Kasu, poglavara Imbangala.

Iako je ranije dozvoljavala trgovinu robljem, sada je pokušala da oslabi Portugalce podstičući robove da beže, što je dovelo do rata 1626. godine. U početku je poražena i primorana na povlačenje. Godine 1627. pokušala je ponovo da pregovara, ali su Portugalci pogubili njenog izaslanika.

Ponovo tražeći saveznike, udala se za drugog moćnog poglavara Imbangala, potpuno se uklopila u njihovu kulturu i pripremila novu vojsku.

Prvo je napala i osvojila kraljevstvo Matamba, zbacivši kraljicu Mvongo 1635. godine. Tamo je naselila prognane stanovnike Ndonga i uspostavila Matambu kao bazu za povratak teritorije. Proširila je trgovinu robljem kako bi finansirala ratove i oslabila Portugalce. Formirala je ličnu gardu sastavljenu isključivo od žena i zahtevala da joj se muške konkubine obraćaju kao kralju i nose žensku odeću.

Tokom ratova s Portugalcima sklapala je saveze i uticala na regionalnu politiku. Umrla je 1663. u 80. ili 81. godini, ostavivši snažno nasleđe hrabre ratnice, vešte diplomatkinje i zaštitnice nezavisnosti svog naroda.

KRALJICA NANI OD MARUNA

Današnja Jamajka (oko 1686-1760. n. e.)

Iako Nani nije bila kraljica po rođenju, dobila je tu titulu zbog uspešnog vođstva Maruna na Jamajci. Godine 1655. Britansko carstvo osvojilo je Jamajku, potiskujući španske koloniste. U haosu koji je usledio mnogi porobljeni Afrikanci pobegli su u planine i pridružili se Maronima - zajednicama odbeglih robova koje su formirale autonomna društva u nepristupačnim oblastima.

Ove zajednice imale su taktičku prednost zahvaljujući terenu, uprkos slabijem naoružanju i m anjem broju ljudi. Prema predanjima, Nani je bila ćerka afričkog princa koji je prodat u ropstvo, ili je rođena među Maronima u Jamajci. Postoje i verzije da je bila robinja koja je pobegla odmah po dolasku na ostrvo. Postala je vođa istočnih Maruna, dok su zapadne predvodili Kudžo i Akompong. Tokom Prvog marunskog rata (1728-1739) vodila je gerilsku borbu protiv Britanaca, koristeći zasede, napade i psihološke taktike. Britanci nisu uspeli da osvoje njeno uporište, a tokom rata Maruni su oslobodili oko 1.000 robova. Godine 1740. sklopljen je sporazum kojim su Maruni dobili 500 hektara zemlje i autonomiju, ali uz obavezu da više ne primaju odbegle robove. Time su Britanci neutralisali najveću pretnju po svoj sistem. To je Marune stavilo u težak položaj - od boraca protiv ropstva postali su deo sistema. Iako Nani nije direktno potpisala sporazum, veruje se da ga je podržala. Pored vojnih sposobnosti, bila je i duhovni vođa, praktikovala je Obeah tradiciju i organizovala ekonomiju zajednice, omogućivši njen opstanak i razvoj.