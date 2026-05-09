Pesma Evrovizije se rodila na inicijativu direktora švajcarske televizije Marsela Bezensona na sastanku u Monaku 1955. kao pokušaj da se Evropa poveže kroz muziku, posle krvavog rata, i okrene saradnji i toleranciji. Takmičenje je još 1951. dobilo naziv Evrovizija, kum je bio britanski novinar Džordž Kempi, a za uzor je postavljen već etabliran festival Sanremo. Program je trebalo da organizuje i kontroliše Evropska unija za radiodifuziju, sa sedištem u Ženevi i tehničkim centrom u Briselu. Tadašnja ideja bila je ujedinjenje različitih nacija i jezika kroz muziku, a taj duh se i danas neguje kroz slogan Evrovizije „Ujedinjeni muzikom”.

U prvom takmičenju u Luganu 24. maja 1956. pevali su predstavnici Francuske, Nemačke, Italije, Holandije, Luksemburga, Belgije i domaćina Švajcarske, i to po dve pesme. Glasala su po dva člana žirija iz svake zemlje, a kontroverza vezana za prvo izdanje novog festivala desila se kad predstavnici Luksemburga nisu mogli da dođu, pa je švajcarski žiri glasao dva puta i doneo svojoj zemlji pobedu. Lis Asija je otpevala pobedničku šansonu „Refrain”, posle čega je postala simbol i ikona Evrovizije do svoje smrti 2018.

Zanimljivo je da je takmičenje pre svega bilo radijsko, jer je malo domaćinstava posedovalo TV prijemnik, ali je prenos pušten i kao televizijski signal.

Prva Evrovizija bila je jedina na kojoj su svi predstavnici pevali po dve pesme, a naredne godine se festivalu pridružile Velika Britanija, Danska i Austrija. Glasanje je postalo javno, svaki izvođač je pevao po jednu pesmu, a takmičenje je održano u Frankfurtu.

Treća Evrovizija je prva koja je održana u zemlji koja je pobedila prethodne godine, a to je bila Francuska.

Jugoslavija je prvi put poslala svog predstavnika 1961. godine, kad je Ljiljana Petrović otpevala kompoziciju „Neke davne zvezde”. Tekst za ovu pesmu napisao je Mika Antić, a Ljiljana je zauzela osmo mesto.

Prvi kolor-prenos 1968.

Prvi kolor prenos desio se 1968. godine iz Londona, gde je pobedila predstavnica Španije Masijel s pesmom „La, la, la”. Naredne godine takmičenje je održano u Kraljevskom pozorištu u Madridu, a za dizajn kompletnog promotivnog materijala i izradu scenografije bio je zadužen nadaleko čuveni umetnik Salvador Dali.

Tada se dogodilo nešto nezamislivo, za šta ni sami organizatori niti žiri nisu bili spremni - predstavnici četiri zemlje imali su isti broj poena na vrhu tabele! Pravilo za ovakvu situaciju nije postojalo, pa su sve četiri zemlje proglašene pobednikom - Velika Britanija, Francuska, Holandija i Španija. Naravno, to je dovelo i do problema oko zemlje domaćina za 1969. koji odlučen bacanjem novčića.

Zbog tog i sličnih nejasnih pravila, koja su dovela u pitanje legitimitet i pravednost izbora, na Evroviziji 1970. nisu učestvovale Austrija, Norveška, Portugal, Finska i Švedska.

Značajnije promene desile su se početkom devedesetih, a kao posledica političkih promena u Evropi, raspada SSSR i SFRJ.

Naime, pojavio se veliki broj novih zemalja koje su želele da učestvuju. Neke su dolazile, neke odlazile, ali su do 2010. kroz Evroviziju prošle sve zemlje Starog kontinenta izuzev Vatikana i Lihtenštajna, tačnije njih 52.

Bilo je u glasanju i politike i dobrosusedskih odnosa, ali je Evropa zaista svake godine u maju bila ujedinjena muzikom, a mnogi izvođači su upravo pojavljivanjem na velikoj sceni iskoristili za globalnu popularnost.

Pandemija sprečila takmičenje

Jedina godina kad Evrovizija nije održana bila je pandemijska 2020, kad je trebalo da se ide u Roterdam, ali je koronavirus to sprečio.

Evrovizija nije bila pozornica samo za evropske izvođače, jer je Međunarodna unija za telekomunikaciju (ITU) dala dozvolu nekolicini zemalja koje geografski ne pripadaju Evropi da se takmiče. Na taj način je omogućeno Izraelu, Libanu i Jordanu s Bliskog istoka, i Maroku, Tunisu, Alžiru i Libiji iz Afrike, a kasnije i Australiji da se takmiče.

Od samog starta Evrovizija je bila stecište najrazličitijih umetnika, koji svoju kreativnost nisu prikazivali samo kroz muziku.

Najveću i najplodonosniju karijeru, pored švedske grupe ABBA, napravila je Selin Dion, koja je trijumfovala 1988. sa pesmom „Ne partez pas sans moi”.

Teško je izdvojiti najzanimljivije i najkontroverznije nastupe kroz 70 godina dugu istoriju takmičenja.

Možda je najveći šamar bila pobeda finske grupe Lordi s pesmom „Hard Rock Hallelujah” 2006. godine. Metal bend je nosio maske čudovišta, mada pesma tvrdog zvuka nije imala posebno „satanistički” tekst kako je ikonografija naslućivala. Ujedno, to je i prvi metal bend koji je odneo pobedu, a tvrdi zvuk najčešće nije bio ono što evrovizijska publika traži.

Verka Serdjučka je 2007. godine bila prvi transvestit koji je nastupio u ovom šouu. Iza dreg performansa stoji umetnik Andrija Danlik iz Ukrajine, a pesma „Dancing lasha Tumbai” i danas je jedan od simbola Evrovizije. Iako je stekla ogromnu popularnost, Verka nije pobedila, već je u Finskoj trijumfovala Marija Šerifović. Ipak, Serdjučka i danas rado učestvuje u revijalnim delovima Evrovizije, a publika je pozdravlja istim gromoglasnim aplauzima i uglas peva njenu pesmu iz 2007.

Treba izdvojiti i nastup Babuški, grupe simpatičnih starica iz ruskog sela Buranovo. Pesma je nosila naziv „Party For Everybody”, a veći deo teksta izvele su na lokalnom jeziku udmurt. Koreografiju je činilo jednostavno tapkanje oko drveta u papučama, ali su bakice osvojile srca publike, bile su favoriti na kladionicama, da bi na kraju takmičenje u Bakuu završile kao drugoplasirane.

Bradata žena

Sledeći neobičan performans o kom se pričalo priredila je Končita Vurst, predstavnica Austrije na takmičenju 2014. u Danskoj. Ona je baladu „Rise like a Phoenix” otpevala u blistavoj večernjoj haljini, s kompletnom scenskom šminkom i frizurom, ali i s bradom. Iako su njene vokalne sposobnosti bile perfektne, a pesma se potpuno uklapala u evrovizijski koncept, veliki deo javnosti ju je nazivao pogrdnim imenima, od kojih je „bradata žena” bio najbenigniji. Tomas Nojvirt, koji se krio pod pseudonimom Končita Vurst, nije napravio zapaženiju muzičku karijeru, ali je postao veliki borac za prava homoseksualaca. Bilo je najava da će biti deo voditeljske ekipe na takmičenju u Beču ove godine, ali se to neće dogoditi zbog poznatog stava Končite Vurst o učešću Izraela na ESC 2026.

Upravo je politika često bila uplitana u muzičko takmičenje, gde joj, realno, nije nikad bilo mesto. Stvar je otišla toliko daleko da je nekim zemljama bilo zabranjivano da uopšte učestvuju.

Prvi put se to dogodilo Libanu 2005. zbog objave da neće emitovati izraelski nastup u direktnom prenosu.

Belorusiji je uskraćeno učešće zbog političke konotacije u pesmi iz 2021, a Rusija se ne takmiči od 2022. zbog „intervencije” u Ukrajini.

S druge strane, Jermenija se sama povukla s takmičenja 2012. jer se Evrovizija održavala u Azerbejdžanu, što se smatralo nebezbednim za njihove učesnike i delegaciju.

Posle početka poslednjeg sukoba u Gazi bilo je mnogo polemike oko toga da li Izraelu treba da se zabrani učešće, ali se to do danas nije dogodilo.

Situacija je eskalirala na takmičenju u Malmeu 2024, kad je holandski takmičar Jost Klajn vređao i/ili udario nekog iz izraelske delegacije, te je diskvalifikovan posle polufinala. Kasnije je utvrđeno da je „sukob” bio tek usputna psovka koju je Jost izrekao, ali je takmičenje za njega bilo gotovo, iako je važio za jednog od favorita.

Nacionalne televizije nekoliko zemalja su tokom prošle i ove godine više puta tražile od EBU da se Izrael izbaci sa Evrovizije. Španija, Irska, Holandija, Slovenija i Island povukle su svoje učešće ove godine, a u nekoliko gradova Evrope organizovani su protesti ispred nacionalnih televizija.

Kontroverze je često izazivao i sistem bodovanja, koji se menjao tokom godina.

Do 1997. godine nije bilo glasanja publike već samo žirija, a od 2009. uvedeno je da polovinu glasova daje žiri, a polovinu publika.

Dok je glasao samo stručni žiri, upadljivo je bilo favorizovanje komšija, pa su sve bivše sovjetske republike davale poene jedne drugima, što je bio slučaj i s bivšim jugoslovenskim republikama, ali i skandinavskim zemljama.

Stvar se nije mnogo promenila ni kad je uveden televouting, jer je logično da će, na primer, hrvatska publika dati maksimalne poene Sloveniji, dok će Norvežani zasigurno podržati Švedsku i slično.

Od uvođenja sistema 50:50, koji su usvojili i lokalni izbori većine zemalja, retko su se podudarali glasovi žirija i simpatije publike, ali se stiče utisak da je publika uglavnom prelamala rezultat u korist svog favorita.

Kladionice retko greše

Što se kladionica tiče, one su retko promašivale. U poslednjih 30 godina samo četiri puta su kladionice omašile pobednika, i to u slučaju El&Niki, Končite Vurst, grupe Moneskin i Nema, koji je potukao višemesečnog favorita iz Hrvatske Bebi Lazanju. Ove godine najveću šansu za pobedu imaju Finska, Grčka i Danska.

Samo dvoje takmičara uspelo je da više puta trijumfuje na Evroviziji. Prvom je to pošlo za rukom Ircu Džoniju Loganu, kad je prvo slavio u Hagu 1980. s pesmom „Whatt Another Year” i drugi put u Briselu 1987. s pesmom „Hold Me Now”. Treću pobedu nije odneo kao izvođač već kao autor pesme „Why Me”, koju je 1992. izvela Linda Martin.

Dve pobede ubeležila je švedska pevačica Lorin, prvi put s pesmom „Euphoria” 2012. i „Tattoo” 2023. godine, i tako postala najuspešniji ženski izvođač na Evroviziji.

Jubilarno 70. izdanje Pesme Evrovizije održava se u glavnom gradu Austrije, u Bečkoj gradskoj dvorani, od 12. do 16. maja, a prijavljeno je 35 zemalja.

Fenomen ABBA "Waterllo" je najbolja pesmu Evrovizije svih vremena Grupa ABBA pobedila je na Pesmi Evrovizije 1974. godine na takmičenju u Velikoj Britaniji s pesmom „Waterloo”. To je lansiralo njihovu svetsku karijeru, a nastup je postao simbol ovog takmičenja zbog svetlucavih kostima, melodične i pamtljive kompozicije, ali i energične izvedbe. ABBA je prvi put donela pobedu jednoj skandinavskoj zemlji, a zanimljivo je da tada od Velike Britanije nije dobila nijedan poen.

Naziv ABBA akronim je početnih slova članova grupe koju su činili Agneta Feltskog, Bjern Ulveus, Beni Anderson i Ani-Frid Lingstad, koji su u privatnom životu bili dva bračna para. „Waterllo” je proglašen za najbolju evrovozijsku pesmu svih vremena, a bend se raspao 1983. godine posle osam studijskih albuma i nebrojeno mnogo svetskih turneja. Od 2009. godine u Stokholmu postoji interaktivni muzej posvećen ovoj grupi, koji godišnje poseti oko pola miliona ljudi.

Od početka karijere do danas ABBA je prodala ukupno oko 400 miliona albuma, što ih svrstava u jedan od najvećih bendova svih vremena.

Srbija na Evroviziji Mariji pobeda na debiju, Joksimović bio treći, Konstrakta peta Srbija je počela samostalno da učestvuje na Evroviziji 2007. godine u Finskoj i odmah je ubeležila prvu i, za sada, jedinu pobedu.

Najveće evropsko muzičko takmičenje dovela je u Beograd tada prilično anonimna pevačica Marija Šerifović. Pesmu „Molitva” napisao je Saša Milošević Mare, a komponovao ju je Vladimir Graić. Od ukupno 41 člana žirija, Marija je dobila devet puta po 12 poena i s razlikom od 33 boda pobedila ispred ukrajinskog predstavnika.

Šerifovićevu je po povratku u Beograd, na čuvenom balkonu gradske skupštine koji je do tada bio rezervisan samo za sportiste s medaljama, dočekalo blizu 100.000 ljudi. Posle „Molitve” zapaženije rezultate imali su Željko Joksimović s pesmom „Nije ljubav stvar”, koji je 2012. bio treći, i Konstrakta sa „In corpore sano”, koja je zauzela peto mesto. Ove godine Srbija je na Evroviziju prvi put poslala metal bend, pa će niška grupa Lavina nastupiti u Austriji s pesmom „Kraj mene”.

Svi pobednici Evrovizije

1956 - Švajcarska „Refrain” Lis Asija

1957 - Holandija „Net als toen” Kori Broken

1958 - Francuska „Dors, mon amour” Andre Klavo

1959 - Holandija „Een beetje” Tedi Sholten

1960 - Francuska „Tom Pillibi” Žaklin Boaje

1961 - Luksemburg „Nous les amoureux” Žan-Klod Paskal

1962 - Francuska „Un premier amour” Izabel Obre

1963 - Danska „Dansevise” Grete i Jergen Ingman

1964 - Italija „Non ho l’eta” Điljolja Činkveti

1965 - Luksemburg „Poupee de cire, poupee de son” Frans Gal

1966 - Austrija „Merci, Cherie” Udo Jirgens

1967 - Velika Britanija „Puppet on a String” Sendi Šo

1968 - Španija „La, la, la” Masijel

1969 - bila su četiri pobednika - Španija, UK, Holandija, Francuska

1970 - Irska „All kinds of Everything” Dejna

1971 - Monako „Un banc, un arbre, une rue” Severin

1972 - Luksemburg „Apres toi” Viki Leandros

1973 - Luksemburg „Tu te reconnaitras” An-Mari David

1974 - Švedska „Waterloo” ABBA

1975 - Holandija „Ding-a-dong” Tič-In

1976 - Velika Britanija „Save Your Kisses for me” Braderhud ov Man

1977 - Francuska „L’Oiseau et l’Enfant” Mari Mirjam

1978 - Izrael „A-Ba-Ni-Bi” Izar Koen i Alfabeta

1979 - Izrael „Hallelujah” Milk end Hani

1980 - Irska „What’s Another Year” Džoni Logan

1981 - Velika Britanija „Making Your Mind Up” Baks Fiz

1982 - Nemačka „Ein bichen Frieden” Nikol

1983 - Luksemburg „Si la vie est cadeau” Korin Ermes

1984 - Švedska „Diggi-Loo Diggi-Ley” Herejs

1985 - Norveška „La det swinge” Bobisoks!

1986 - Belgija „J’aime la vie” Sandra Kim

1987 - Irska „Hold me Now” Džoni Logan

1988 - Švajcarska „Ne partez pas sans moi” Selin Dion

1989 - Jugoslavija „Rock me baby” Riva

1990 - Italija „Insieme: 1992” Toto Kutunjo

1991 - Švedska „Fangad av en stormvind” Karola

1992 - Irska „Why me” Linda Martin

1993 - Irska „In Your Eyes”Nijam Kavana

1994 - Irska „Rock’n’Roll Kids” Pol Harington i Čarli Mekgetigen

1995 - Norveška „Nocturne” Sikret Garden

1996 - Irska „The Voice” Ejmir Kvin

1997 - Velika Britanija „Love Shine a Light” Katrina i Vejvz

1998 - Izrael „Diva” Dana Internešenel

1999 - Švedska „Take me to your heaven” Šarlote Nilson

2000 - Danska „Fly on the wings of love” Olsen braders

2001 - Estonija „Everybody” Tanel Padar, Dejv Benton i 2XL

2002 - Letonija „I wanna” Mari N

2003 - Turska „Everyway that I can” Sertab Erener

2004 - Ukrajina „Wild Dances” Ruslana

2005 - Grčka „My Number One” Helena Paparizu

2006 - Finska „Hard Rock Hallelujah” Lordi

2007 - Srbija „Molitva” Marija Šerifović

2008 - Rusija „Believe” Dima Bilan

2009 - Norveška „Fairytale” Aleksander Ribak

2010 - Nemačka „Satellite” Lena

2011 - Azerbejdžan „Running Scared” El i Niki

2012 - Švedska „Euphoria” Lorin

2013 - Danska „Only Teardrops” Emeli de Forest

2014 - Austrija „Rise like a phoenix” Končita Vurst

2015 - Švedska „Heroes” Mons Selmerlev

2016 - Ukrajina „1944” Jamala

2017 - Portugal „Amar pelos dois” Salvador Sobral

2018 - Izrael „Toy” Neta

2019 - Holandija „Arcade” Dankan Lorens

2020 - otkazano zbog pandemije koronavirusa

2021 - Italija „Zitti e buoni” Moneskin

2022 - Ukrajina „Stefania” Kaluš orkestra

2023 - Švedska „Tatto” Lorin

2024 - Švajcarska „The Code” Nemo

2025 - Austrija „Wasted Love” Džej Džej

