Slušaj vest

Protestu su prisustvovali zaposleni u bolnicama, domovima zdravlja i školama, ali i građani, koji su istakli da na taj način žele da pokažu jedinstvo.

„Nikad nije bilo teže, ali nikad nije bilo lepše biti Srbin na Kosovu. Srpski narod će odabrati pravu stranu“, rekao je Dušan Ćirković iz Dobrotina.

Miloš Rašić iz Dobrotina istakao je da su Srbi odlučni da opstanu, ali da trpe velike pritiske.

„Došao sam da podržim moj srpski narod koji se vekovima muči i bori da opstane i ostane na ovim ognjištima. Trpimo razne pritiske i nepravdu od strane Aljbina Kurtija i ostalih. Mi smo to što jesmo – istrajni, i hoćemo da ostanemo i opstanemo na svojim ognjištima, bez obzira na sve što su nam radili i što nam rade danas. Ali ovo zaista prevazilazi svaku meru, da neko nema egzistenciju i pravo na život. Mi Srbi jesmo nebeski narod, zaista jesmo, ali da nas neko tako teroriše i zlostavlja, da nas hapsi, gura u njihove kazamate i uskraćuje nam slobodu govora i prava“, kazao je Rašić.

„Ne vidim razlog zbog kojeg se toliko bahate prema našem narodu. To što smo se okupili u ovolikom broju dokaz je da želimo da podržimo naše direktore u prosveti i zdravstvu, jer smatramo da smo oštećeni. Molim Republiku Srbiju da učini sve što je u njenoj moći da spreči ovaj teror nad Srbima“, rekao je Ljubiša Nedeljković.

Protestu su prisustvovali i predstavnici lokalnih samouprava.

Ranije danas su protesti održani ispred škole „Braće Aksić“ u Lipljanu i ispred Doma zdravlja u Gračanici.

Kosovski ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja izjavio je sinoć da je u Gračanici uhapšeno sedam osoba koji su, prema njegovim rečima, „pretnjama, pritiskom i ucenom pokušali da utiču na slobodnu volju birača“.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da je privođenje direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa prostora centralnog Kosova, po nalogu Aljbina Kurtija, pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na ovim prostorima kako bi, kako je rekao, Kurti „progurao svog miljenika Nenada Rašića na predstojećim izborima“.

Hapšenje je osudila Srpska lista, a član Predsedništva SL Igor Simić istakao je da ta akcija ima za cilj zastrašivanje Srba, te da je Rašić, targetirajući časne Srbe i Srpkinje, „omogućio i uvukao Kurtijevu policiju“ u sprske obrazovne i zdravstvene ustanove.