SRBI I DANAS NA PROTESTIMA: U Gračanici, Lipljanu i Sušici skupovi podrške uhapšenim direktorima zdravstvenih i obrazovnih ustanova (FOTO+VIDEO)
Radnici Doma zdravlja Gračanica i KBC Priština sa privremenim sedištem u Gračanici okupili su se i danas na protestu ispred tih institucija u znak podrške uhapšenim direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija.
Foto: Kosovoonline
Skup podrške održan je i ispred Doma zdravlja u Donjoj Gušterici, ali i ispred svih ostalih zdravstvenih i obrazovnih ustanova.
Ispred OŠ "Kralj Milutin" u Gračanici, OŠ "Braća Aksić" u Lipljanu i OŠ "Sveti Sava" u Sušici zaposleni su takođe iskazali solidarnost sa pritvorenima.
Veliki skup podrške za sedmoro uhapšenih direktora obrazovnih i zdarvstvenih institucija održan je juče u Gračanici odakle su meštani poručili da je pritisak na Srbe na Kosovu i Metohiji veliki i da je potrebno jedinstvo.
