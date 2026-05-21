Slušaj vest

Radnici Doma zdravlja Gračanica i KBC Priština sa privremenim sedištem u Gračanici okupili su se i danas na protestu ispred tih institucija u znak podrške uhapšenim direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija.

Protest Srba na KiM Foto: Kosovoonline

Skup podrške održan je i ispred Doma zdravlja u Donjoj Gušterici, ali i ispred svih ostalih zdravstvenih i obrazovnih ustanova.

Ispred OŠ "Kralj Milutin" u Gračanici, OŠ "Braća Aksić" u Lipljanu i OŠ "Sveti Sava" u Sušici zaposleni su takođe iskazali solidarnost sa pritvorenima.

Veliki skup podrške za sedmoro uhapšenih direktora obrazovnih i zdarvstvenih institucija održan je juče u Gračanici odakle su meštani poručili da je pritisak na Srbe na Kosovu i Metohiji veliki i da je potrebno jedinstvo.

Kurir.rs/ Kosovo online

Ne propustiteSRBI NA KIM"NIKAD TEŽE, ALI NIKAD LEPŠE BITI SRBIN NA KOSOVU! SRPSKI NAROD ĆE ODABRATI PRAVU STRANU: Veliki skup podrške uhapšenima u Gračanici (VIDEO)
Screenshot 2026-05-20 145435.jpg
PolitikaMINISTAR ĐURIĆ: Važna poruka da vlada koja sprovodi nasilje nad Srbima neće biti primljena u Savet Evrope
17.jpg
PolitikaPRIŠTINA SPREMA ŽANDARMERIJU I S TURSKOM GRADI FABRIKU MUNICIJE U ĐAKOVICI! Kurtijevi predizborni potezi dižu tenzije (VIDEO)
policija.jpg
Severna MakedonijaHILJADE ALBANACA MARŠIRALO CENTROM SKOPLJA! Masa njih stigla sa Kosova, mahali zastavama i uzvikivali: "UČK", traže VEĆA PRAVA u Severnoj Makedoniji (VIDEO)
Albanci