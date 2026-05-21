Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Radnici Doma zdravlja Gračanica i KBC Priština sa privremenim sedištem u Gračanici okupili su se i danas na protestu ispred tih institucija u znak podrške uhapšenim direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija.

1/5 Vidi galeriju Protest Srba na KiM Foto: Kosovoonline

Skup podrške održan je i ispred Doma zdravlja u Donjoj Gušterici, ali i ispred svih ostalih zdravstvenih i obrazovnih ustanova.

Ispred OŠ "Kralj Milutin" u Gračanici, OŠ "Braća Aksić" u Lipljanu i OŠ "Sveti Sava" u Sušici zaposleni su takođe iskazali solidarnost sa pritvorenima.

Veliki skup podrške za sedmoro uhapšenih direktora obrazovnih i zdarvstvenih institucija održan je juče u Gračanici odakle su meštani poručili da je pritisak na Srbe na Kosovu i Metohiji veliki i da je potrebno jedinstvo.