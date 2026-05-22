Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je pritvor za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji određen po direktnom nalogu Aljbina Kurtija koji, kako je istakao, gazi osnovna ljudska prava i naveo da je odluka o pritvoru doneta bez ijednog dokaza, kao i da za Srbe na KiM ne postoji vladavina prava.

Petković je rekao da je pritvor za direktore određen uz svesrdnu pomoć Nenada Rašića koji će, kako je rekao, ostati upamćen u srpskom narodu kao neko ko je uvodio Kurtijevu policiju u srpske institucije i ko je hapsio Srbe.

- Ne postoji nigde u svetu da zbog administrativnih propisa, da zbog otkaza koje su nekolicina zaposlenih u obrazovnim i zdravstvenim institucijama dobili jer su prekršili radni kodeks, neko završi u zatvoru. To je pravo poslodavca, pogotovo što Priština i Kurti apsolutno nemaju nikakvu ingerenciju nad srpskim zdravstvenim i obrazovnim sistemom koji je u nadležnosti Republike Srbije - rekao je Petković za RTS.

Prema njegovim rečima, to je dokaz velike nervoze Aljbina Kurtija, a posebno Nenada Rašića koji, kako je rekao, gubi uporište u srpskom narodu.

- Kao što je i u prethodnim izbornim utakmicama Kurti bukvalno gurao Rašića ne bi li dobio to jedno poslaničko mesto da bi sa njim mogao da formira vladu, on pokušava da to uradi i ovog puta - naveo je Petković.

Petković je rekao da je Kurti krenuo ''đonom'' na srpske zdravstvene i obrazovne institucije iz tri razloga, a na prvom mestu da bi pokušao da završi ono što nije uspeo 15. marta kada je, kako je podsetio, zajedno sa EU pronađeno rešenje o nesmetanom funkcionisanju srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija na KiM.

Kao drugi razlog Petković je naveo pokušaj Kurtija da oslabi Srpsku listu koja je, kako je istakao, stožer odbrane srpskih nacionalnih interesa na KiM.

- Treći razlog je da se zastraši srpski narod, odnosno da se pokuša da Rašić dobije koji srpski glas - kazao je Petković.

Dodao je da vladavina prava na KiM ne postoji za Srbe i da je pravosudni sistem u Prištini uperen protiv srpskog naroda i naveo da, kada je određivan pritvor za sedmoro direktora, nisu izneti nikakvi dokazi.

- Čak kao dokaz nisu doneli ni rešenje o otkazu, nego se sve zasniva na nekakvim insinuacijama, sve je rekla-kazala bez ikakvih dokaza, što jasno pokazuje da je bio nalog da se odredi pritvor Srbima i da se drže u pritvoru do završetka izbora 7. juna. To radi Aljbin Kurti. Pokušava na sve načine da udari na srpski narod i sve što je srpsko, jer nema šta da ponudi svojim građanima. Ni nova radna mesta, ni fabrike, niti povećanje plata i penzija, jedino šta nastavlja da nudi u kampanji je napad - rekao je Petković.

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je u četvrtak pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica.

Oni su privedeni zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.