Ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na teritoriji opštine Gračanica i danas su se okupili zaposleni u tim ustanovama kako bi mirno izrazili protest zbog hapšenja sedmoro direktora. Funkcioner Srpske liste Igor Simić istakao je da zaposleni okupljanjima poručuju da se ne slažu sa sramnom, politički motivisanom odlukom o pritvoru koji je direktorima određen, dodajući da takva odluka predstavlja pritisak na zdravstveni i obrazovni sistem i na svakog Srbina.

Radnici KBC Priština - Gračanica okupili su se danas ispred te ustanove kako bi pružili podršku direktoru Bratislavu Laziću, ali i ostalim uhapšenim direktorima, a pridružili su im se članovi Srpske liste Igor Simić i Srđan Popović.

I zaposleni u Osnovnoj školi "Miladin Mitić" okupili su se danas ispred te škole u znak protesta zbog hapšenja direktora Ljubiše Karadžića.

U znak podrške direktoru Saši Mladenoviću danas su se okupili i zaposleni u Domu zdravlja u Donjoj Gušterici.

Simić je istakao da zdravstveni i prosvetni radnici okupljanima poručuju da se ne slažu sa sramnom, politički motivisanom i neosnovanom odlukom da se čelnicima zdravstvenih i obrazovnih institucija odredi pritvor do 30 dana za nešto što je deo radnog prava, a ne bilo kakvo krivično delo.

- Ovo je pritisak na zdravstveni i obrazovni sistem, a ako znate da su to stubovi na kojima počiva srpski narod na prostoru Kosova i Metohije, to je pritisak na svakog Srbina - jasan je Simić.

On je kazao da je na skup došao kao deo Srpske liste, ali i kao prijatelj i brat Mirjane i Saše, ali i Nebojše, Ljubiše i svih ostalih, ističe, neosnovano uhapšenih.

- Da ponovim da je ovo politički motivisano, da su to časni ljudi, koji su lečili, obrazovali i pomagali srpskom narodu, ali i svima drugima. Čak i dok traje protest, oni pružaju usluge svima, bez obzira na nacionalnost, profesionalno i odgovorno - ukazao je Simić.

Protest u Gračanici Foto: Kosovo Online

Preneo je da su mu zaposleni rekli da će se protesti nastaviti, kako bi pružili podršku kolegama, ali i svima koji danas u teškim uslovima nastavljaju da rade u korist srpskog naroda.

- Dakle, samo da znaju svi oni koji su želeli, pre svega režim Aljbina Kurtija, ali i poslušnika Nenada Rašića - ako su mislili da će da uplaše ove ljude, da će oni prestati da rade, da leče i obrazuju na ovim prostorima - grdno se varaju - poručio je Simić.

Dodao je da se istovremeno održavaju sastanci i u drugim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na celoj teritoriji Kosova i Metohije, kako bi se uhapšenima pružila podrška, sve dok se ne nađu na slobodi.

- Imali smo sastanke sa međunarodnim predstavnicima i želim da ponovim još jednom - potrebno je da se ljudi odmah puste da se brane sa slobode. Neka se postupak nastavi, a oni će dokazati svoju nevinost, jer su to časni Srbi i u pritvoru se i nalaze isključivo zato što su Srbi, zato što su deo srpskog obrazovnog i zdravstvenog sistema. Oni drugi, koji su targetirali ove ljude i koji su želeli po svaku cenu da napadnu zdravstveni i obrazovni sistem, neka im služi na čast. Time su pokazali samo da služe interesima Prištine, a ne srpskog naroda. Ovo je politički motivisan progon čelnih ljudi, časnih, poštenih domaćina i Srpkinja koji nisu sagli glavu i nisu želeli da služe Aljbinu Kurtiju - rekao je Simić.

Skupovi podrške uhapšenim Srbima održani su i u prethodna dva dana.

Osnovni sud u Prištini odredio je u juče pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica.