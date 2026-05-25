Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbijesaopštio je da država Srbija poziva interno raseljene sa Kosova koji su smešteni u centralnoj Srbiji da glasaju na izborima na Kosovu zakazanim za 7. jun, poručujući da je važan svaki glas za opstanak i budućnost srpskog naroda na Kosovu.

„Srpski narod na Kosovu i Metohiji ponovo ima priliku da na izborima 7. juna glasa za svoj opstanak i budućnost na vekovnim ognjištima. Na apel naših sunarodnika sa AP Kosova i Metohije, Republika Srbija poziva interno raseljena lica iz južne pokrajine, smeštena u centralnoj Srbiji, da glasaju na izborima na AP Kosovu i Metohiji zakazanim za 7. jun 2026. godine“, navodi se u saopštenju Komesarijata za izbeglice i migracije.

Foto: Kosovo online Youtube Printsceen

Zainteresovani građani, kako se dodaje, mogu da se do 5. juna jave na besplatan broj telefona 0800 000-506, svakog radnog dana od 8 do 16 časova, radi dobijanja svih informacija.

„Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije obaveštava zainteresovane da svoje pravo mogu iskoristiti ukoliko poseduju važeću ličnu kartu izdatu od strane privremenih institucija samouprave u Prištini“, navodi se u saopštenju.