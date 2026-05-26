Skup podrške održan je danas ispred Srednjoškolskog centra u Lapljem Selu, a radnicima tog centra pridružile su se i kolege iz Kosovskog Pomoravlja.

Protest su održali i zaposleni u Internoj i Pedijatrijskoj klinici u Lapljem Selu. Podršku uhapšenim direktorima danas su pružili i zaposleni u Domu zdravlja u Donjoj Gušterici.

Skupovi podrške ispred obrazovnih i zdravstvenih institucija održavaju se od srede, nakon što je za sedmoro direktora određen jednomesečni pritvor.

Juče se protestu ispred KBC Priština-Gračanica pridružio i predsednik Srpske liste, profesor doktor Zlatan Elek, sa dvadesetak medicinskih tehničara zaposlenih u KBC Severna Mitrovica.

Kurir.rs/Kosovo online

