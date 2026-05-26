Protesti zaposlenih u svim zdravstvenim i obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gračanica nastavljeni su i danas u znak podrške uhapšenim direktorima tih institucija.
SRBI NA KIM
PROTESTI SRBA NASTAVLJENI I DANAS: Podrška uhapšenim direktorima stiže iz Lapljeg Sela i Donje Gušterice (VIDEO)
Skup podrške održan je danas ispred Srednjoškolskog centra u Lapljem Selu, a radnicima tog centra pridružile su se i kolege iz Kosovskog Pomoravlja.
Protest su održali i zaposleni u Internoj i Pedijatrijskoj klinici u Lapljem Selu. Podršku uhapšenim direktorima danas su pružili i zaposleni u Domu zdravlja u Donjoj Gušterici.
Skupovi podrške ispred obrazovnih i zdravstvenih institucija održavaju se od srede, nakon što je za sedmoro direktora određen jednomesečni pritvor.
Juče se protestu ispred KBC Priština-Gračanica pridružio i predsednik Srpske liste, profesor doktor Zlatan Elek, sa dvadesetak medicinskih tehničara zaposlenih u KBC Severna Mitrovica.
