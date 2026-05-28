Službenici ministarstva ekonomije u Prištini ušli su u objekat Železnica Srbije u Zvečanu i sa njega skinuli ćirilični natpis, postavljajući svoj latinični, ispisan na albanskom a onda i na srpskom jeziku. 

Istovremeno je na objektu okačena zastava plavo-žute boje, koja simbolizuje tzv. državnost jednostrano proglašene nezavisnosti na KiM. 

Prisutna je bila  i ministarka ekonomije u tehničkom mandatu Artane Rizvanoli, inače funkcionerka pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija. Upad i preuzimanje zgrade Železnice Srbije izvršen je i u Leposaviću. Upad u zgrade Železnice Srbije u Zvečanu i Leposaviću, događa se prvog dana kampanje za prevremene parlamentarne izbore 7. juna, podseća RTS.

Upad u stanične objekte Železnice Srbije u Zvečanu i Leposaviću Foto: Printscreen/Kosovo Online

Prema pisanju Kosovo onlajna, kosovska policija sa više džipova specijalnih jedinica blokirala je jutros prilaz zgradi u kojoj se nalazi Železnička stanica u Zvečanu.

Kako navode, asistirali su prilikom preuzimanja ovih prostorija, a nešto kasnije ispred kancelarija koje pripadaju Železnicima Srbije postavljeni su kosovska zastava i tabla sa natpisom „Železnička infrastruktura Kosova“.

Ispred zgrade i u njenoj okolini i dalje se nalazi više policijskih i blindiranih džipova.

Ove prostorije obišli su ministri u tehničkom mandatu kosovske vlade Dimalj Baša, Dželjalj Svečlja i Artana Rizvanoli.

Svečlja je u izjavi za medije rekao da je reč o preuzimanju još jedne, kako je naveo, „paralelne institucije Srbije na Kosovu“, kao i da je planirana revitalizacija ove stanice.

„Ovo je jedna od poslednjih paralelnih ilegalnih institucija Srbije na Kosovu i nastavićemo da delujemo ukoliko otkrijemo još neku. Ovo će biti deo projekta rekonstrukcije celokupne železničke mreže Kosova“, istakao je Svečlja.

Kurir.rs/RTS/Kosovo online 

