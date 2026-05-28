Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne očekuje da će zapad i posebno Evropa uraditi nešto kako bi olakšali situaciju za Srbe na Kosovu i Metohiji i ukazao je da država Srbija pomaže onoliko koliko može, kao i da rešenje nije u napuštanju ognjišta.

Vučić je u Šangaju, poslednjeg dana državne posete Kini, odgovarajući na pitanje novinara šta Srbe očekuje na Kosovu i Metohiji do izbora s obzirom na to da su na početku predizborne kampanje specijalci sa troje prištinskih ministara upali u zgrade Železnice Srbije u Zvečanu i u Leposaviću, kazao da ih očekuje muka, kao i posle izbora koji će se održati 7. juna.

- Očekuje ih muka, kao i posle izbora. Gledamo da pomognemo onoliko koliko možemo u ovakvim uslovima, što nije mnogo, a rešenje nije u napuštanju svojih ognjišta. A da li će preduzeti nešto zapad ili posebno Evropa, uopšte ne verujem u to. Da su hteli da imaju drugačiji odnos, ne bi postavljali one koje su postavili, da im budu reporteri, da im budu ovakvi, da im budu onakvi i da donose odluke o njima - istakao je Vučić.

Kako je dodao, zapad i Evropa da su hteli, oni bi naterali privremene prištinske vlasti da formiraju Zajednicu srpskih opština.

- Tada ništa od ovakvih problema ne bismo imali. Nisu hteli. Namerno su hteli izazivanje tenzije i želeli su progon srpskog naroda. Uživaju u tome. Da je obrnuto, bombardovali bi nas odavno i za manje, mnogo manje stvari su nas bombardovali 1999. godine. Ali kako da vam kažem, to je nešto što moramo da nosimo kao teret na leđima i da čekamo povoljniji trenutak u međunarodnim odnosima kada će Briselski sporazum moći da bude ispunjen, i kada će moći da se poštuje povelja Ujedinjenih nacija - kazao je Vučić.