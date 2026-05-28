Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da najnoviji udari na srpske institucije i objekte Železnica Srbije pokazuju strah Aljbina Kurtija od izbornih rezultata i jedinstva srpskog naroda koje se oseća u svim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji.

Petković je povodom upada prištinskih vlasti u objekte Železnica Srbije u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini rekao da taj Kurtijev panični napad na srpske objekte, pokazuje zašto još snažnije svi Srbi sa Kosova i Metohije treba da podrže Srpsku listu i stanu pod jedan barjak.

Istakao je da očigledno rejting i kampanja Aljbina Kurtija uoči izbora 7. juna idu strmoglavo, čim je za prvi dan predizborne kampanje odlučio da udari na srpske institucije i objekte Železnica Srbije u srpskim opštinama na severu Kosova i Metohije, navodi se u saopštenju Kancelarije.

- Ovakvi očajnički potezi pokazuju dubinu bezidejnosti politike Aljbina Kurtija i njegovog sluge Nenada Rašića, koja se zasniva jedino na ogoljenom nasilju nad Srbima i performansima s dugim cevima ispred srpskih institucija. Rašić nikada ni reč nije rekao protiv otimačine srpske imovine, već je lično, s obe ruke glasao za slične Kurtijeve odluke. Međutim, nikada Kurti neće uspeti da spreči državu Srbiju da pomaže svom narodu na Kosovu i Metohiji i svi radnici u objektima Železnicama Srbije koji su se danas našli na udaru, nastaviće da primaju sve prinadležnosti i plate kao i do sada - rekao je Petković.

Dodao je i da će na ogoljeno Kurtijevo nasilje i silu srpski narod odgovoriti još većom slogom i jedinstvom i još snažnijom podrškom Srpskoj listi koja se jedina bori za interese srpskog naroda.

