U Kliničko-bolničkom centru Priština sa sedištem u Gračanici i Domu zdravlja u Gračanici jutros u 9 časova zaposleni su se okupili u znak podrške uhapšenim direktorima, među kojima su i Bratislav Lazić i Mirjana Dimitrijević, direktori ovih institucija.

Među uhapšenima su i direktorka OŠ „Braća Aksić“ u Lipljanu, direktor OŠ „Miladin Mitić“ u Lapljem Selu, direktor Elektrotehničke škole u Sušici, direktor srednje Mašinske škole u Preocu i direktor Doma zdravlja u Donjoj Gušterici.

Zaposleni su se tačno u 9 okupili i ispred ostalih obrazovnih i zdravstvenim institucija. Ovo je sedmi dan okupljanja radnika na centralnom Kosovu.

Skupovi podrške uhapšenim Srbima održavaju se od 20. maja, a najavljeno je da će trajati dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu.

Osnovni sud u Prištini odredio je 21. maja pritvor do 30 dana uhapšenim direktorima.

Skupština opštine Gračanica usvojila je Deklaraciju kojom se od nadležnih institucija traži da se uhapšenim odbornicima i direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija omogući da se brane sa slobode, uz poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja.

Kurir.rs/Kosovo Online

