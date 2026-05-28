Sporazum o saradnji i podršci socijalno najugroženijem stanovništvu na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, vredan 10 miliona dinara, potpisali su danas ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i mitropolit raško-prizrenski Teodosije.

Tom prilikom, Đurđević Stamenkovski istakla je da je briga o narodu na AP Kosovu i Metohiji jedan od najvažnijih nacionalnih i državnih prioriteta, poručivši da država Srbija neće dozvoliti da bilo ko ostane bez podrške i pomoći.

- Naš narod na Kosovu i Metohiji prolazi kroz teške i izazovne trenutke, ali mora da zna da nije sam. Ovaj sporazum predstavlja konkretan vid podrške socijalno najugroženijim porodicama i pojedincima, kako bismo im pomogli da opstanu, ostanu i žive dostojanstveno na svojim ognjištima - poručila je ministarka.

Potpisivanje sporazuma o podršci ugroženima na Kosovu i Metohiji Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Naglasila je da Srpska pravoslavna crkva, Eparhija raško-prizrenska i mitropolit Teodosije godinama pokazuju veliku odgovornost, požrtvovanost i ljubav prema svom narodu, dodajući da država Srbija prepoznaje značaj njihove humanitarne i duhovne misije.

Potpisivanjem ovog sporazuma nastavljena je saradnja državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve sa ciljem očuvanja naroda, pružanja humanitarne pomoći i jačanja solidarnosti sa srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji.

