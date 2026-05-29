Zamenik predsednika Srpske liste i gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović izjavio je danas da je cilj te stranke da na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija u Prištini, zakazanim za 7. jun, osvoji svih 10 mandata zagarantovanih srpskoj zajednici kako bi u parlamentu zaštitila i odbranila interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Milović je rekao da je Srpska lista na mitingu u Žitkovcu kod Zvečana, koji je održan u četvrtak, prvog dana zvanične predizborne kampanje, pozvala na jedinstvo i slogu i naveo da je slogan kampanje te stranke ''Jedno srce, jedan narod, jedna lista''.

Dodao je da je ta stranka predložila listu od 25 kandidata na čijem je čelu predsednik Srpske liste Zlatan Elek.

- Na listi su i univerzitetski profesori, dekani, pravnici, inženjeri, ugledni domaćini koji su se već dokazali u svojim strukama i u svojim opštinama, tako da nam je cilj osvajanje svih 10 mandata - rekao je Milović za TV Prva.

Dodao je da je na skupu bilo nekoliko hiljada građana iz opština Zvečan, Leposavić, Zubin Potok, severna Kosovska Mitrovica, iz Pomoravlja, centralnog dela Kosova koji su došli da podrže Srpsku listu.

- Vrlo je teška situacija, naš narod je upoznat sa tim, ovo su četvrti izbori za poslednjih 16 meseci, dobar deo ljudi je umoran od svega toga, ali se nadam da ćemo za ovih desetak dana predizborne kampanje našim građanima objasniti šta želimo da uradimo kada su u pitanju ovi vanredni parlamentarni izbori - rekao je Milović.

Ukazao je da je simptomatično da su prvog dana početka kampanje specijalne policijske snage upale u na železničke stanice u Zvečanu, Leposaviću, Slatini, gde su skinute ćiriličke table i zastave Srbije i dodao da da je sat vremena pre početka skupa u Zvečanu nestala struja.

- Sve su to planirani potezi. Navodno je nestanak struje bio zbog kvara na nekom dalekovodu. Mi smo krenuli bez ozvučenja, da se obraćamo našim građanima, otpevana je himna i u tom trenutku je došla struja. Ali stiče se gorak utisak da već na početku neko pokušava da nam oteža kampanju, kao što nam od 1999. pokušava da oteža i život na ovim prostorima - rekao je Milović.

Naveo je da je Srpska lista i na prethodnim izborima osvojila svih 10 mandata, ali da je na volšeban način jedan mandat poklonjen Nenadu Rašiću i to glasovima Albanaca.

- Gospodin Rašić je dobio preko 1.500 glasova koji su mu bili neophodni da dobije taj mandat u sredinama gde apsolutno ne žive Srbi. To je Đakovica, deo Prizrena i tako dalje - kazao je Milović.

Govoreći o izbornoj kampanji koju vodi Aljbin Kurti, Milović je rekao da Kurti pokušava da sa 100 evra kupi glasače, od penzionera do studenata.