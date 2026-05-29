Srpska lista je u okviru predizborne kampanje za vanredne parlamentarne izbore objavila predizborni spot kojim, uz slogan "Jedna lista, jedan narod", poziva sunarodnike da ih podrže na izborima koji će na Kosovu i Metohiji biti održani 7. juna.

- Dok u nama kuca srpsko srce, ne damo naše škole i bolnice - poruka je na početku spota uz kadrove para u porodilištu i studenata i profesora na Univerzitetu.

Ističe se i da Srbi ne daju svoje kuće, njive, krsnu slavu ni srpsku trobojku.

- Ne prodajemo veru za večeru, jer mi smo jedno srce, jedan narod, jedna lista. Zato idemo svi, braćo i sestre, 7. juna do pobede. Da čuvamo korene i gradimo budućnost. Jedino Srpska lista, broj 119 - poručuju iz Srpske liste ispred spomenika knezu Lazaru u Kosovskoj Mitrovici.

Najveća srpska stranka u južnoj pokrajini - Srpska lista na izborima će biti pod brojem 119.