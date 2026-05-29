Protesti podrške uhapšenim direktorima nastavljeni su i danas u svim zdravstvenim i obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gračanica.

Radnici Doma zdravlja u Gračanici i danas su se u devet časova okupili u znak podrške uhapšenim direktorima škola, domova zdravlja i Kliničko-Bolničkog centra (KBC).

Protest su održali i zaposleni u OŠ "Miladin Mitić" i radnici Saobraćajno-tehničke škole, kao i zaposleni u Domu zdravlja u Donjoj Gušterici.

Skupovi podrške uhapšenim direktorima održavaju se od 20. maja, a najavljeno je da će trajati sve dok oni ne budu pušteni na slobodu.

Osnovni sud u Prištini odredio je 21. maja pritvor do 30 dana uhapšenim direktorima.

1/10 Vidi galeriju Protesti u Gračanici Foto: Printscreen/Kosovo Online

Skupština opštine Gračanica usvojila je Deklaraciju kojom se od nadležnih institucija traži da se uhapšenim odbornicima i direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija omogući da se brane sa slobode, uz poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja.