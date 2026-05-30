Povodom letnjih Duhovskih zadušnica, vernici Srpske pravoslavne crkve iz Severne Mitrovice i centralne Srbije obišli su danas pravoslavno groblje u Južnoj Mitrovici, gde su paljenjem sveća i molitvom odali poštu svojim preminulim srodnicima, ukazujući istovremeno na višegodišnje probleme sa oštećenim spomenicima i neadekvatnim održavanjem groblja.

Srbi iz Severne Mitrovice i drugih krajeva i ove godine su organizovano posetili pravoslavno groblje u Južnoj Mitrovici povodom letnjih zadušnica, dana posvećenog sećanju na upokojene i obilasku njihovih grobova.

Sveštenici iz Južne i Severne Mitrovice služili su pomen i opela nad grobovima.

Protojerej Radoslav Janković poručio je da pravoslavni vernici ovim danom čuvaju sećanje na svoje pretke, verujući u vaskrsenje i večni život kroz Hrista. Istakao je da groblja predstavljaju sveta mesta na kojima počivaju preci, te da molitva za upokojene potvrđuje veru da smrt nije kraj života.

- Oni koji su rušili naša groblja, sebe su srušili. Pokazali su da su nevernici, ali oni ne mogu dotaći duše naših predaka. Ako Bog da, nadamo se da će Gospod njima oprostiti njhova sagrašenja. Uglavnom dolazi skoro isti broj ljudi, ponekad čak i više. Međutim, s obzirom na to da su putovanja otežana i da su mnogi ljudi raseljeni iz Kosovske Mitrovice, dolazak je sada otežan za mnoge koji bi želeli da dođu. Takva je situacija, ali mi ovde pripadamo Crkvi Božjoj i ostajemo u svojoj Crkvi, ostajemo uz svoj narod. Tako da oni koji imaju mogućnost dolaze, a mi smo ovde na usluzi. Kako se kaže, služimo Bogu i narodu, na usluzi smo našem vernom narodu da obavimo molitvu, što je najvažnije – ono što Bog treba da čuje i ono što je želja i molitva našeg srca - rekao je Janković.

Poseta je protekla u uslovima koji se, prema rečima prisutnih, godinama ne menjaju. Groblje je pokošeno, ali su brojna grobna mesta teško uočljiva, dok su na više lokacija vidljivi oštećeni i porušeni spomenici.

Okupljeni su se kretali između humki, uređivali grobove koliko su mogli, uklanjali korov i palili sveće na mestima gde su sahranjeni njihovi najbliži, izražavajući tugu zbog stanja u kojem se groblje nalazi.

Prevoz za građane iz Severne Mitrovice bio je obezbeđen kako bi vernici mogli da prisustvuju obeležavanju zadušnica i obiđu grobove svojih najmilijih u Južnoj Mitrovici.

Zvezdana Petković iz Mitrovice došla je da obiđe i očisti mesto gde je sahranjen njen sin.

- Mislim da je svaki put kada dođemo sve gore i gore. Sada su pokosili ono što su mogli da pokose, ali su napravili još gore. Ljudi ne mogu da pronađu ni svoje spomenike. Treba da očiste, da sklone i uklone ono što smeta, ali ovo je zaista strašno. Njihovi grobovi stoje netaknuti i uređuju se, a ovo je svakim danom sve gore i gore. To mi je sin koji je poginuo 1997. godine. Dolazimo kad god možemo, a sada malo češće, jer se može slobodnije doći kolima. Ranije smo dolazili organizovanim prevozom, autobusima i tako dalje, ali sada se uglavnom dolazi za zadušnice – zimske, letnje i mitrovske. Lepo je da čovek dođe i poseti svoje pokojne. To je dan za njih, za mrtve. Ali ovo je tako ružna slika da bi ceo svet trebalo da vidi šta je ovo i šta se ovde dešava. Ali nema od toga ništa. Život ide dalje, mora da se živi i to je to - rekla je Petković.

Zoran Vićentijević iz Zvečana kaže da je stanje na groblju ranije bilo još teže, ali da su pojedine porodice uspele da obnove porušene spomenike.

- Stanje je ranije bilo katastrofalno kada su u pitanju porušeni spomenici. Zahvaljujući nekim dobrim ljudima uspeli smo da podignemo majčin spomenik zato što je bio potpuno u zemlji. Sada možemo da dođemo, zapalimo sveću i vidimo majčin spomenik. Danas smo došli zajedno, supruga i ja, pošto su tu sahranjeni njeni roditelji, deda, baba i ostala rodbina. Svi ti spomenici bili su porušeni. Evo, Bogu hvala i dobrim ljudima uspeli smo nešto da obnovimo. Trava je pokošena, ali osim toga, što se tiče održavanja groblja, stanje je isto kao i prethodnih godina - rekao je Vićentijević.

On ističe da je svake godine sve manje ljudi koji obilaze grobove svojih najmilijih.

- Veoma malo. Mi svake godine dolazimo ovde, s obzirom na to da živimo u Zvečanu, ali svake godine ima sve manje ljudi. Ne znam zbog čega. Nekada su ljudi dolazili autobusima, bila su po dva ili tri autobusa za ove zadušnice. Sada vidim da ima dosta automobila, ali u odnosu na ranije godine, posebno neposredno posle rata, kada sam ovde živeo, veoma je malo ljudi - kazao je Vićentijević.

Stana Radeča, koja je došla da obiđe grob svog oca, kaže da joj zdravstveno stanje otežava dolazak.

- Bolesna sam, ne mogu često ni da ga obilazim. Sve je porušeno, šta da obilazim? Sada tražim nekoga ko bi to renovirao. Kažu da ima neko ko popravlja spomenike, da se plati pa da se napravi. Toliko, šta da kažem. A sve nas je manje i manje, nema ko ni da dođe - rekla je Radić.

Ljiljana Ilić iz Zvečana kaže da dolazi na groblje kad god može.

- Tu su sahranjeni naši najmiliji. Niko više ne živi ovde, svi su vani. Eto, ja dođem tako, bar jednom godišnje, posetim groblje. Jad i beda, sve gore i gore. Žalosno - kaže ona.