Tzv. kosovska policija upala je u srpsku ambulantu u Obiliću koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko srpskih porodica.

Do upada je došlo nakon što je Zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u ovoj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu.

Nakon pretresa objekta, u kom je pronađena medicinska oprema, tzv. policija je zapečatila ambulantu.

Predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen prilikom posete Prištini 14. aprila naglasio je da srpskim lekarima treba obezbediti dozvole za rad, ističući da se mora sprečiti svaki prekid zdravstvenih usluga.