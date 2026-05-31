Slušaj vest

Nakon što je zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u stambenoj zgradi u Obiliću nalazi ambulanta koja funkcioniše u srpskom sistemu, pripadnici tzv. kosovske policije izvršili su pretres prostorija u kojima je pronađena medicinska oprema, nakon čega je objekat zapečaćen.

Pripadnici tzv. kosovske policije upali su sinoć u srpsku ambulantu u Obiliću koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko srpskih porodica.

Do upada je došlo nakon što je zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u ovoj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu.

Upad kosovske policije u srpsku ambulantu u Obiliću Foto: Kosovo online printscreen

Nakon pretresa objekta, u kom je pronađena medicinska oprema, policija je zapečatila ambulantu.

Predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen prilikom posete Prištini 14. aprila naglasio je da srpskim lekarima treba obezbediti dozvole za rad, ističući da se mora sprečiti svaki prekid zdravstvenih usluga.

"Svaki proces koji utiče na ove institucije zahteva vreme, treba da bude inkluzivan i potvrđen u okviru svih relevantnih sporazuma postignutih u okviru dijaloga u kojem posreduje EU. EU insistira na strukturisanim konsultacijama tokom čitavog procesa sa predstavnicima zajednice kosovskih Srba kako bi se obezbedila njihova saglasnost", rekao je on.

Zgrada u kojoj je ambulanta nalazi se na putu ka Crkvenoj Vodici.

Kurir.rs/RTS/Kosovo online

Ne propustiteSRBI NA KIMTEROR NAD SRBIMA U PUNOM JEKU: Policija lažne države upala u srpsku ambulantu u Obiliću
youtube-kosovska-policija-1.jpg
SRBI NA KIMOBELEŽENE DUHOVNE ZADUŠNICE U JUŽNOJ MITROVICI Protojerej Janković: ''Oni koji su rušili naša groblja, sebe su srušili'' (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2026-05-30 121423.jpg
SRBI NA KIMSRBI SE NE PREDAJU: Protesti podrške uhapšenima u Gračanici nastavljeni i danas
protest_gracanica_0.jpg
SRBI NA KIMSRPSKA LISTA OBJAVILA PREDIZBORNI SPOT! "Da čuvamo korene i gradimo budućnost, ne prodajemo veru za večeru!"
2026-05-29 11_55_49-Instagram.jpg
SRBI NA KIM"NAŠ NAROD NA KOSMETU MORA DA ZNA DA NIJE SAM" Potpisan sporazum vredan 10 miliona dinara za podršku socijalno najugroženijim porodicama na KiM (FOTO)
Milica }ur]evi' Stamenkovski (6).jpeg
SRBI NA KIMSRBI NE ODSTUPAJU: Sedmi dan protesta na KiM zbog hapšenja direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija
Screenshot 2026-05-28 130226.jpg