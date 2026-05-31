Nakon što je zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u stambenoj zgradi u Obiliću nalazi ambulanta koja funkcioniše u srpskom sistemu, pripadnici tzv. kosovske policije izvršili su pretres prostorija u kojima je pronađena medicinska oprema, nakon čega je objekat zapečaćen.

Pripadnici tzv. kosovske policije upali su sinoć u srpsku ambulantu u Obiliću koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko srpskih porodica.

Do upada je došlo nakon što je zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u ovoj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu.

Upad kosovske policije u srpsku ambulantu u Obiliću

Nakon pretresa objekta, u kom je pronađena medicinska oprema, policija je zapečatila ambulantu.

Predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen prilikom posete Prištini 14. aprila naglasio je da srpskim lekarima treba obezbediti dozvole za rad, ističući da se mora sprečiti svaki prekid zdravstvenih usluga.

"Svaki proces koji utiče na ove institucije zahteva vreme, treba da bude inkluzivan i potvrđen u okviru svih relevantnih sporazuma postignutih u okviru dijaloga u kojem posreduje EU. EU insistira na strukturisanim konsultacijama tokom čitavog procesa sa predstavnicima zajednice kosovskih Srba kako bi se obezbedila njihova saglasnost", rekao je on.

Zgrada u kojoj je ambulanta nalazi se na putu ka Crkvenoj Vodici.