Kao što je običaj za ovaj veliki praznik, crkva je bila praznično okićena zelenim grančicama i cvećem.

Nakon liturgije i Svete tajne pričešća služena je večernja služba tokom koje su vernici klečeći i u molitvi pleli venčiće od trave. Ovim praznikom se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i deseti dan posle Spasovdana u narodu je poznat i kao Trojice.

Hram Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici. Foto: Kosovo onlajn printskrin

Nazvan je Sveta Trojica, jer se, prema jevanđeljima, pored Svetog Oca i Sina, na ovaj dan javio Sveti Duh.

Praznik Svete Trojice obeležen je i u Skulanevu, gde je ujedno otvorena i trodnevna manifestacija "Dani kultirne baštine 2026".

Paroh lipljanski protojerej Dragiša Jerinić kazao je u besedi da Gospod, kroz žrtvu, ali i vaskrsenja, pokazuje put spasenja.

- Stoga i mi koji smo prošli razna stradanja, molimo se vaskrslom Bogu u Svetoj Trojici da i nas udostoji, da nam posle vaznesenja pošlje Duha Svetoga, da nas oboži, da nas složi i da nas umnoži, da i mi, kao i oni koji su slušali nauku Hristovu u njegovo vreme, prihvatimo Boga u Svetoj Trojici – Ocu i Sinu i Svetome Duhu, kroz svu večnost - rekao je paroh.

Nakon liturgije je u porti crkve, izložbom ručnih radova iz domaće radinosti i kulturno-umetničkim programom, otvorena manifestacija "Dani kulturne baštine - 2026" koju organizuje Dom kulture Lipljan iz Donje Gušterice, pod pokroviteljstvom Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije.