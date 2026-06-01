Protesti u znak podrške uhapšenim Srbima iz Gračanice nastavljeni su u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama na centralnom Kosovu, u školama i domovima zdravlja na severu Kosova, kao i KBC Kosovska Mitrovica, ali i drugim domovima zdravlja, školama u Kosovskom Pomoravlju, Štrpcu i ostalim srpskim sredinama.

Veliki broj zaposlenih u zdravstvenom sistemu okupio se ispred Kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici, gde su petnaestominutnim protestom iskazali podršku, kako su naveli, nepravedno pritvorenim Srbima iz Gračanice.

I zaposleni u Domu zdravlja u Severnoj Mitrovici okupili su se danas kako bi pružili podršku uhapšenim Srbima.

Podršku privedenima pružili su i zaposleni u prosveti. Nastavno i tehničko osoblje svih osnovnih i srednjih škola u Severnoj Mitrovici okupilo se ispred školskih objekata kako bi izrazilo protest zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima srpskih institucija u Gračanici.

Zaposleni u Domu zdravlja u Zvečanu okupili su se danas u devet časova ispred ove zdravstvene ustanove, dok su radnici Osnovne škole „Vuk Karadžić“ i Srednje škole u Zvečanu podršku svojim kolegama iskazali okupljanjem ispred svojih ustanova.

Zdravstveni i prosvetni radnici u Leposaviću danas su takođe organizovali skupove podrške direktorima škola, domova zdravlja i Kliničko-bolničkog centra sa teritorije opštine Gračanica.

Zaposleni u Osnovnoj školi „Leposavić“, Srednjoj školi „Nikola Tesla“ i Domu zdravlja u Leposaviću okupili su se u devet časova ispred svojih ustanova kako bi iskazali solidarnost i podršku kolegama iz Gračanice.

Zaposleni u Domu zdravlja u Gračanici i Kliničko-bolničkom centru Priština–Gračanica i danas su na protestu pružili podršku direktorima kojima je određen jednomesečni pritvor.

Skupština opštine Gračanica usvojila je Deklaraciju kojom se od nadležnih institucija traži da se uhapšenim odbornicima i direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija omogući da se brane sa slobode, uz poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja.

Protest je održan i ispred Doma zdravlja u Gušterici.

Ispred srednjih i osnovnih škola u opštini Štrpce, kao i ispred Doma zdravlja, jutros su održani skupovi podrške uhapšenim direktorima zdravstvenih i obrazovnih institucija u centralnom Kosovu.

Radnici Srednje škole „Jovan Cvijić“ jutros su u devet časova prekinuli nastavu kako bi zajedno pružili podršku uhapšenim direktorima škola, domova zdravlja i Kliničko-bolničkog centra u Gračanici.

Protest su održali i zaposleni u osnovnim školama „Staja Marković“ u Štrpcu, „Rajko Urošević“ u Gotovuši i „Šarski odred“ u Sevcu i Jažincu. Protest podrške održan je i ispred Doma zdravlja u Štrpcu. Svi protestni skupovi protekli su mirno i bez incidenata.