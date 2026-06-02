Protesti zaposlenih u obrazovnim i zdravstvenim institucijama na teritoriji opštine Gračanica zbog hapšenja sedmoro direktora nastavljeni su i danas.

Zaposlenima u Domu zdravlja u Donjoj Gušterici i u Kliničko-bolničkom centru Priština-Gračanica pridružile su se kolege iz Velike Hoče i Orahovca.

Podršku uhapšenima iskazali su i zaposleni u Domu zdravlja Obilić i zdravstveni radnici u Kosovu Polju.

Skupovi podrške u svim obrazovnim i zdravstvenim institucijama koje funkcionišu po srpskom sistemu na teritoriji opštine Gračanica traju od hapšenja direktora od strane prištinskih institucija.

Skupovi su održani i prethodnih dana u svim obrazovnim i zdravstvenim institucijama na Kosovu i Metohiji koje funkcionišu po srpskom sistemu.