"UPLAŠEN SAM ZA SVOJU I BEZBEDNOST PORODICE" Komšija Albanac napao Marka, a njegovog oca Svetozara pretukao: "Nadamo se da će policija reagovati"
Marko Milkić iz sela Binač, koji je danas napadnut od strane komšije Albanca, a čiji je otac Svetozar Milkić pretučen, kazao je za Kosovo onlajn da je uplašen za svoju i bezbednost svoje porodice, i da se ne osećaju sigurno u svojoj kući. Kako je ispričao, komšija Albanac ih je i ranije verbalno napadao, ali sada je to preraslo u fizički napad.
Marka je danas napao komšija Albanac, a njegovom ocu Svetozaru, koji je pokušao da ga odbrani, je naneo telesne povrede.
Milkić je kazao da su od strane istog komšije već nekoliko puta verbalno napadani, ali da je ovoga puta to preraslo i u fizički napad, tokom kojeg je njegov otac Svetozar dobio veće povrede od njega.
"Vraćao sam se kući sa drugarom, i na ulici mi se taj komšija obratio, na albanskom jeziku je rekao da sklonim neke flašice koje su tu bile, na šta sam mu odgovorio da nemam ništa sa tim i nastavio sam kući. Čuo sam korake i okrenuo se, i tada sam dobio dva udarca u predelu nosa i čela. Moj prijatelj nas je zadvojio, i ja sam nakon toga pozvao policiju. U međuvremenu je otac došao iz njive i stao da vidi o čemi se radi, pitao je komšiju šta je bio razlog da to uradi. Izašla je i njegova majka sa malim detetom, a on je počeo da psuje i viče i uzeo jednu drvenu letvu, udario oca i povredio mu je ruku, posekao i nakon toga je pobegao, policija ga je tražila, ali ga nije nije našla", kazao je Milkić.
Dodao je da su zabrinuti za svoju bezbednost i da očekuju da će policija uraditi svoj posao.
"Zabrinuti smo jer ovo nije prvi put, do sada je bilo samo verbalnih napada, a sada je nasrnuo fizički na nas. Ne znamo šta će nadalje da bude. Nadamo se da će policija uraditi svoj posao kako treba", kazao je Milkić.
Rekao je i da je njegovom ocu ušiven prst i otečena mu je ruka, ali i da je veoma uplašen.
Iz Kancelarije za KiM je povodom incidenta saopšteno da je napadu na Svetozara Milkića prethodio verbalni sukob, a da ga je zatim lice albanske nacionalnosti napalo drvenim predmetom, nakon čega je prebačen u bolnicu.
Kurir.rs/Kosovo online