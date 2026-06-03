Slušaj vest

Marko Milkić iz sela Binač, koji je danas napadnut od strane komšije Albanca, a čiji je otac Svetozar Milkić pretučen, kazao je za Kosovo onlajn da je uplašen za svoju i bezbednost svoje porodice, i da se ne osećaju sigurno u svojoj kući. Kako je ispričao, komšija Albanac ih je i ranije verbalno napadao, ali sada je to preraslo u fizički napad.

Marka je danas napao komšija Albanac, a njegovom ocu Svetozaru, koji je pokušao da ga odbrani, je naneo telesne povrede.

Foto: Kosovo Online

Milkić je kazao da su od strane istog komšije već nekoliko puta verbalno napadani, ali da je ovoga puta to preraslo i u fizički napad, tokom kojeg je njegov otac Svetozar dobio veće povrede od njega.

"Vraćao sam se kući sa drugarom, i na ulici mi se taj komšija obratio, na albanskom jeziku je rekao da sklonim neke flašice koje su tu bile, na šta sam mu odgovorio da nemam ništa sa tim i nastavio sam kući. Čuo sam korake i okrenuo se, i tada sam dobio dva udarca u predelu nosa i čela. Moj prijatelj nas je zadvojio, i ja sam nakon toga pozvao policiju. U međuvremenu je otac došao iz njive i stao da vidi o čemi se radi, pitao je komšiju šta je bio razlog da to uradi. Izašla je i njegova majka sa malim detetom, a on je počeo da psuje i viče i uzeo jednu drvenu letvu, udario oca i povredio mu je ruku, posekao i nakon toga je pobegao, policija ga je tražila, ali ga nije nije našla", kazao je Milkić.

Dodao je da su zabrinuti za svoju bezbednost i da očekuju da će policija uraditi svoj posao.

"Zabrinuti smo jer ovo nije prvi put, do sada je bilo samo verbalnih napada, a sada je nasrnuo fizički na nas. Ne znamo šta će nadalje da bude. Nadamo se da će policija uraditi svoj posao kako treba", kazao je Milkić.

Foto: Kosovo Online

Rekao je i da je njegovom ocu ušiven prst i otečena mu je ruka, ali i da je veoma uplašen.