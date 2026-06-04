Slušaj vest

Tabla sa imenom Zorana Đinđića, koja je juče postavljena u Severnoj Mitrovici uz tablu "Isa Boljetini", jutros je uklonjena sa mesta kod kružnog toka na ulazu u grad, dok je tabla sa imenom ulice po Isi Boljetiniju i dalje na istom mestu.

Table sa novim nazivima ulica, po Boljetiniju i Đinđiću juče je postavila ministarka prostornog planiranja u tehničkom mandatu Fitore Pacoli, navodeći da su novi nazivi izabrani u saradnji sa prethodnom administracijom u Severnoj Mitrovici.

Promenjene table naziva ulica u Severnoj Mitrovici Foto: Printscreen/KosovoOnline

Na taj potez reagovala je Opština Severna Mitrovica koja je poručila da postavljanje tabli sa novim nazivima ulica nije bilo najavljeno niti koordinisano sa legalnim i legitimnim opštinskim predstavnicima i da je akcija izvršena u cilju kampanje Pokreta Samoopredeljenje.

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević prekrio je table platnom, navodeći da je odluka o imenovanju ulica nezakonita.

U međuvremenu, postavljanju table sa imenom Zorana Đinđića usprotivilo se Udruženje veterana OVK.

Ime nekadašnjeg premijera Srbije zasmetalo je i građanima Južne Mitrovice, pa neki od njih su za Kosova pres rekli da "Isa Boljetini i Zoran Đinđić ne mogu da stoje na istom mestu".