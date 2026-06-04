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Protesti zaposlenih u obrazovnim i zdravstvenim institucijama na teritoriji opštine Gračanica zbog hapšenja sedam direktora nastavljeni su i danas.

Podršku uhapšenim direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija pružili su zaposleni u Srednjoškolskom centru u Lapljem Selu gde se održava nastava tri škole - Gimnazije, Medicinske i Ekonomsko-trgovinske.

Radnici Hitne pomoći u Lapljem Selu takođe su održali polučasovni mirni protest u znak podrške uhapšenim direktorima.

Podršku na protestu radnicima Doma zdravlja u Donjoj Gušterici i danas su pružili zasposleni iz Orahovca i Velike Hoče koji rade pri Zdravstvenom centru Prizren.

Skupovi podrške u svim obrazovnim i zdravstvenim institucijama koje funkcionišu po srpskom sistemu na teritoriji opštine Gračanica traju od 19. maja kada su direktori uhapšeni.

Njima je Osnovni sud u Prištini 21. maja odredio pritvor do 30 dana.