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Vodeći švajcarski konzervativni vloger Rodžer Kupel ukazao je na dvostruke standarde kad su u pitanju prava Srba na Kosovu i Metohiji i pozvao na otvaranje izložbe "Ranjivi i zaboravljeni ljudi", koja se otvara danas u Cirihu.

- ...prava ovih manjina u Ukrajini su, naravno, na najgori mogući način kršena od strane Kijeva. Zapadne prestonice ostale su neme - bez ijedne reči ogorčenja ili protesta. A u Ukrajini se to vidi i kod drugih manjina, na primer kod Mađara u Zakarpatskoj oblasti. Bivši mađarski premijer Viktor Orban više puta je ukazivao na to da je tamo Zelenski proporcionalno mobilisao više ljudi za rat. Međutim, ovde se to nije uzimalo u obzir. Čim je proevropski čovek, čovek Brisela, Peter Mađar preuzeo kormilo u Budimpešti, to je odjednom postala tema i počelo je da se govori o tome. Tu se jasno vidi politička pristrasnost i politička instrumentalizacija - rekao je on u svom obraćanju na Jutjubu.

Takav obrazac postoji, naravno, i na Kosovu, dodao je on.

- Srbi, koji su u našoj javnosti, odnosno u zapadnoj javnosti, često dežurni krivci i redovno prikazivani u lošem svetlu, pre svega zbog ratova u Jugoslaviji i njihovog veoma jednostranog tumačenja. Naravno, dogodili su se strašni zločini i uopšte nije reč o tome da se oni ulepšavaju, umanjuju ili relativizuju. Međutim, nepravedno je kada se potom primenjuje opšta nejednaka mera prema određenim manjinama koje trpe nepravdu, kao što su, na primer, Srbi na Kosovu. Možete uzeti i bele farmere u Južnoj Africi, hrišćane na Bliskom istoku, Ruse ili Mađare u Ukrajini. Sve dok neka takva manjina nije na listi favorita Zapada, ona jednostavno ostaje van fokusa, van te javno iskazivane osetljivosti. Upravo o tome - a to je zapravo poenta ovog izlaganja o veoma važnoj temi - govori i izložba na koju sada želim da vam skrenem pažnju - rekao je Kupel i nastavio:

- "Ranljivi i zaboravljeni ljudi", sa analognim fotografijama Ketrin Kuper. Ona prikazuje zaboravljene zajednice na Kosovu, u Africi, Siriji i Iraku - ljude oblikovane ratom, proterivanjem, siromaštvom i političkom ravnodušnošću, ali koji su sačuvali svoje dostojanstvo.

Izložba traje od 4. do 10. juna u Cirihu, napomenuo je i dodao da se izložba otvara danas od 18 časova.