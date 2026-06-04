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Osnovni sud u Severnoj Mitrovici doneo je oslobađajuću presudu u slučaju Branka Đorđevića iz Zvečana, optuženog za navodne pretnje zamenici predsednika Opštine Leposavić D. M. koja je ovu dužnost obavljala nakon preuzimanja opština na severu tzv. Kosova od strane gradonačelnika Ljuljzima Hetemija.

Advokat Dejan A. Vasić, branilac Branka Đorđevića, kaže da je "postupajući tužilac usvojio stav odbrane da u predmetu nije bilo elemenata krivičnog dela za koje je Branko Đorđević optužen i odustao je od optužnice u fazi završenih reči".

Ovim je otklonjen problem koji se može podvesti pod nesporazum, a zbog čega je moj klijent proveo mesec dana pod merom sudskog pritvora", dodao je Vasić.

Branko Đorđević je uhapšen 2023. godine i mesec dana je proveo u pritvoru.