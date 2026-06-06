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U Gračanici je danas održan završni miting Srpske liste pred sutrašnje vanredne izbore na KiM. U Domu kulture u Gračanici okupio se veliki broj Srba sa centralnog Kosova i Metohije koji su želeli da pošalje sliku jedinstva i odlučnosti pred sutrašnje glasanje i podršku Srpskoj listi.

00:14 Miting Srpske liste u Gračanici Izvor: Privatna arhiva

Kako se može videti na fotografijama, u sali se ponosno vijorile srpske trobojke i nalazi se veliki broj gradjana, zajedno sa čelnicima Srpske liste.

00:14 Miting Srpske liste u Gračanici Izvor: Privatna arhiva

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek istakao je da ovaj skup nije konvencija Srpske liste, već skup podrške uhapšenim direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja Gračanice, koji, kako je istakao, "čame u kazamatima ni krivi ni dužni".

- Svi ste svedoci poslednjih dešavanja ovde u Gračanici, hapšenja i pritvaranja čelnika zdravstvenih i prosvetnih institucija su u stvari politika koju kreira režim u Prištini. Ali i vi, kao i ja, dobro znate da te naše Srbe nisu uhapsili Albanci. Njih su uhapsili Kurtijevi Srbi, Srbi koji su, kako kažu, za nekakvu bezbolnu integraciju zdravstva i prosvete u kosovski sistem. Kurtijevi Srbi koji su nama na severu Kosova oteli zemlju u Zubinom Potoku i Leposaviću i sada su tu policijske baze i policijske stanice. Kurtijevi Srbi koji su glasali za muzej genocida - rekao je Elek.

On je još jednom pozvao na jedinstvo i slogu i da Srbi sutra budu "dovoljno politički mudri, da budu jedno srce, jedna duša i jedan glas".

- Da budemo jedan glas koji će sutra, 7. juna, uz gračanička zvona da označi ubedljivu pobedu Srpske liste, broja 119 i osvajanje svih 10 mandata koji pripadaju srpskom narodu. A onim Kurtijevim Srbima koji žele da nas dele, jasno i glasno sa ovog skupa danas poručujemo: naš glavni grad je Beograd, naš predsednik je Aleksandar Vučić i mi smo upravo zbog toga jaki, zato što verujemo u državu Srbiju - naglasio je Elek.

Vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija na Kosovu i Metohiji održavaju se sutra, a najveća srpska stranka u južnoj pokrajini - Srpska lista na izborima će biti pod brojem 119.