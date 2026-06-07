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To se može videti na fotografijama i ovoga jutra, a gužve se od ranog jutra stvaraju i na samom biračkim mestima koja su otvorena u 7 sati.

1/13 Vidi galeriju Izbori na KiM 2026: Srbi iz Kosovskog Pomoravlja s trobojkama pošli na glasanje Foto: Kurir

Već se formiraju redovi birača u srpskim sredinama u Kosovskom Pomoravlju, ali i drugim srpskim sredinama na KiM jer Srbi žele da biraju svoje istinske predstavnike.

I Srbi iz obližnjeg Koretišta krenuli su na birališta sa srpskim zastavama. U Koretištu, u Kosovskom pomoravlju, Srbi su u velikom broju i zajedno izašli na glasanje, noseći srpsku zastavu.

Foto: Kurir

Tako je bilo i u Gornjem Kuscu gde su Srbi u velikom broju zajedno izašli na glasanje, noseći srpske zastave. U Osnovnoj školi „Petar Petrović Njegoš“ veliki su redovi za glasanje.