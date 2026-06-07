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Od ranog jutra formiraju se redovi srpskih glasača ispred biračkih mesta. Srbi strpljivo čekaju da ostvare svoje pravo i biraju svoje istinske predstavnike u parlamentu u Prištini. Redovi su dugi, a gužve ogromne.

1/5 Vidi galeriju Izbori na KiM 2026: Ogromne gužve i veliki odziv Srba za glasanje Foto: Kurir

Prvi presek, izlaznost do 9.30 sati - 2,99 odsto, velika izlaznost u srpskim sredinama

Na vanrednim parlamentarnim izborima na KiM do 10 sati glasalo je 2,99 odsto upisanih birača, odnosno 59,153 građana, a najveća izlaunost zabeležena je u srpskim sredinama, podaci su Centralne izborne komisije.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, u Severnoj Mitrovici izlaznost je 10,67 odsto.

U Zvečanu je do zabeležena izlaznost 10,13 odsto, u Zubinom Potoku 6,06 odsto, u Novom Brdu 7,94 odsto, u Ranilugu 6,19 odsto, u Gračanici 5,43 odsto, Leposaviću 3,55 odsto, a u Štrpcu 3,94 odsto.

Kada je reč o albanskim sredinama, u Prištini je izlaznost 4,15 odsto, u Južnoj Mitrovici 3,49, u Peći 2,92, u Podujevu 2,75, u Prizrenu 2,10…

Birališta su otvorena u 7, a zatvaraju se u 19 časova. Srpska lista pozvala na jedinstvo srpskog naroda. Srbima u skupštini zagarantovano 10 poslaničkih mesta.