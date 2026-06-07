RADAKOVIĆ: U biračkim odborima u mestima sa srpskom većinom Albanci koji ne govore srpski?!
Dušan Radaković iz organizacije Demokratija na delu (DnD) izjavio je za Kosovo onlajn da je izborni dan počeo mirno, bez većih problema, ali da se u biračkim odborima na biračkim mestima u sredinama sa srpskom većinom nalaze pripadnici albanske zajednice, koji često ne govore srpski jezik.
Napomenuo je da je zabeleženo kašnjenje u otvaranju biračkih mesta u okolini Leposavića i Zubinog Potoka, kao i da su pojedini članovi biračkih odbora iz albanskih partija stigli kasnije.
„Ostalo je počelo bez nekih većih problema i mogu reći da je za sada miran dan“, rekao je on.
Radaković je dodao da su na pojedinim biračkim mestima, uprkos tome što je biračko telo većinski ili u potpunosti srpsko, birački odbori sastavljeni od pripadnika albanske zajednice, koji često ne znaju srpski jezik.
„To su uobičajeni problemi koje imamo, za koje CIK nema sluha, a ostalo, za sada, nema nekih problema“, naveo je on.
Radaković je najavio da će sutra u četiri opštine na severu, od devet časova, početi prebrojavanje glasova.
Kurir.rs/Kosovo online