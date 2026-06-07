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Dušan Radaković iz organizacije Demokratija na delu (DnD) izjavio je za Kosovo onlajn da je izborni dan počeo mirno, bez većih problema, ali da se u biračkim odborima na biračkim mestima u sredinama sa srpskom većinom nalaze pripadnici albanske zajednice, koji često ne govore srpski jezik.

Napomenuo je da je zabeleženo kašnjenje u otvaranju biračkih mesta u okolini Leposavića i Zubinog Potoka, kao i da su pojedini članovi biračkih odbora iz albanskih partija stigli kasnije.

„Ostalo je počelo bez nekih većih problema i mogu reći da je za sada miran dan“, rekao je on.

Radaković je dodao da su na pojedinim biračkim mestima, uprkos tome što je biračko telo većinski ili u potpunosti srpsko, birački odbori sastavljeni od pripadnika albanske zajednice, koji često ne znaju srpski jezik.

„To su uobičajeni problemi koje imamo, za koje CIK nema sluha, a ostalo, za sada, nema nekih problema“, naveo je on.

Radaković je najavio da će sutra u četiri opštine na severu, od devet časova, početi prebrojavanje glasova.