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Na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu do 13 sati glasalo je 15,87 odsto birača. Veća izlaznost i dalje se beleži u srpskim sredinama.

Prema podacima Centralne izborne komisije najviše birača u srpskim opštinama izašlo je u Leposaviću, gde je do 13 sati glasalo 35,90 odsto.

Podaci na platformi CIK-a, ažurirani posle 13 sati, pokazuju da je u Zvečanu glasalo 34,51 odsto birača, u Severnoj Mitrovici 26,68 odsto, a u Zubinom Potoku 25,01 procenata.

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Foto: Kosovo online printscreen

U Gračanici je glasalo 29,46 odsto upisanih birača, u Ranilugu 34,36 odsto, a u Novom Brdu 27,56 odsto.

Prema podacima, u istom periodu u Partešu je glasalo 23,05 odsto, u Štrpcu 21,10 odsto, a u Klokotu 19,02 procenata.

Poređenja radi, u najvećoj opštini  – Prištini, do 13 sati izlaznost je 21,16 odsto.

Kurir.rs/Kosovo Online

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