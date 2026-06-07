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Dve osobe, identifikovane inicijalima R. Z. i M. D., privedene su danas u Goraždevcu u okviru istrage o navodnom uticaju na birače na dan održavanja izbora, prenosi Radio Goraždevac.

Po nalogu nadležnih organa, izvršen je pretres njihovih porodičnih kuća radi prikupljanja dokaza i utvrđivanja svih okolnosti slučaja.

Akcija je sprovedena tokom izbornog dana, a istražni organi ispituju sumnje da su privedena lica vršila nedozvoljen uticaj na birače.

Ekipa radio Goraždevca koja je bila na licu mesta javila je da policija tokom pretresa nije pronašla dokaze.

Za sada nisu saopšteni dodatni detalji o rezultatima pretresa niti o eventualnim merama koje će biti preduzete protiv privedenih osoba.

Kurir.rs

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