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Ministarka državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije Snežana Paunović osudila je hapšenje Miloša Dimitrijevića, koji je danas priveden u svojoj porodičnoj kući u Goraždevcu.

„Časnog domaćina, predsednika sela Goraždevac pored Peći, mog sugrađanina i prijatelja Miloša Dimitrijevića, danas su, u porodičnoj kuci uhapsili specijalci Aljbina Kurtija. U prisustvu supruge, sinova, snajke i dve maloletne unukice upali su sa dugim cevima samo zato sto je Srbin i sto veruje da može da nastavi da živi na svom imanju na kom je rođen“, napisala je Paunović na Instagramu.

Ona ocenjuje da je cilj hapšenja Dimitrijevića da se proteraju preostali Srbi iz Goraždevca.

„Bezumni dželati njegovim hapšenjem pokušavaju da nateraju preostale Srbe u Goraždevcu da dožive sudbinu svojih raseljenih sugrađana. Zajedno sa njim uhapsen je i njegov komšija i prijatelj Ranko Zdravković. Nastavlja se progon, teror i šikaniranje. Još jedna u nizu lažna optužba koju si doziveo moj prijatelju ali, pobedićeš! Na Kosovu i Metohiji uz Božiju pomoć mora da pobedi MILOŠ“, zaključila je Paunović.

Kurir.rs/Kosovo Online

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