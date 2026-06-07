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Tzv. kosovska policija je saopštila da su dvojica Srba u Goraždevcu uhapšena zbog sumnje na krivično delo „davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem“ i da im je određeno zadržavanje do 48 sati.

„Regionalna policijska direkcija u Peći danas je primila informacije u vezi sa sumnjama na nezakonite aktivnosti, sa ciljem uticaja na slobodnu volju građana tokom izbornog procesa, a koje su se dogodile u selu Goraždevac kod Peći, kako bi glasali za Srpsku listu“, navodi se u saopštenju policije.

Ukazuje se da intervencije i vršenje uticaja na izborima predstavljaju ozbiljnu pretnju demokratiji, nezavisnosti i slobodnoj volji građana.

„Stoga su nadležne policijske jedinice danas preduzele konkretne akcije, sprovele racije i naišle na dva muškarca srpske nacionalnosti, za koje se sumnja da su umešani u slučaj, koji su uhapšeni i ispitani od strane regionalnih istražitelja. Sve dalje radnje u vezi sa slučajem preduzete su u saradnji i koordinaciji sa nadležnim organima pravosuđa, dok su osumnjičeni pritvoreni 48 sati po odluci državnog tužioca“, stoji u saopštenju.

Prethodno je Radio Goraždevac preneo da je izvršen pretres njihovih porodičnih kuća radi prikupljanja dokaza i utvrđivanja svih okolnosti slučaja.

Ekipa radio Goraždevca koja je bila na licu mesta javila je da policija tokom pretresa nije pronašla dokaze.

Inače, reč je o Milošu Dimitrijeviću i Ranku Zdravkoviću, a zbog njihovog hapšenja reagovao je i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je poručio da je taj čin „sproveden pod lažnim optužbama za navodni uticaj na birače i podršku Srpskoj listi, ne predstavlja ništa drugo do nastavak kontinuiranog terora, zastrašivanja i ogoljenog političkog progona koji režim u Prištini sprovodi nad preostalim Srbima na KiM“.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije Snežana Paunović ocenila je da je cilj hapšenja Dimitrijevića da se proteraju preostali Srbi iz Goraždevca.