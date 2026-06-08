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Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić saopštio je kasno sinoć da je ta stranka u sredinama u kojima Srbi čine većinu osvojila svih 10 mandata, ali da se rezultati ponovo „nameštaju“ za Nenada Rašića kako bi im „ukrao“ jedan mandat u parlamentu.

„Kada su u pitanju glasovi u srpskim sredinama, odnosno opštinama sa srpskom većinom, Srpska lista je osvojila 42.166 glasova, što znači da smo osvojili više glasova nego na prethodnim izborima“, rekao je Simić za TV Pink.

On je ukazao da je srpski narod pokazao jedinstvo i slogu.

„Velika zahvalnost hrabrom srpskom narodu koji je morao da trpi pritiske, hapšenja, a čelnici naših obrazovnih i zdravstvenih institucija maltretiranje. Srpska lista je u odnosu na Kurtijevog miljenika Nenada Rašića osvojila 13 puta više glasova na prostoru Kosova i Metohije“, naglasio je Simić.

Napomenuo je da se Nenadu Rašiću dodaju glasovu iz albanskih opština u kojima Srbi gotovo da ne žive.

„U Đakovici je Rašić dobio 77 glasova, u Glogovcu 13, u Kačaniku sedam, a u Prizrenu, gde ima 15 do 20 Srba dobio je 430 glasova. Ponovo se krade mandat srpskog naroda i poklanja onome ko će da klima glavom svemu što će da govori Kurti“, rekao je Simić.

Preneo je da su obavestili predsednika Srbije Aleksandra Vučića o izbornom rezultatu.

„On nas je ohrabrio da nastavimo da radimo u korist srpskog naroda i rekao da će država Srbija biti uz srpski narod“, dodao je Simić.