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Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je večeras Srpskoj listi na ostvarenom rezultatu na vanrednim parlamenarnim izborima na Kosovu, ističući da su ta stranka i srpski narod pokazali snagu sloge i jedinstva i da, uprkos pritiscima i teroru vlasti Aljbina Kurtija, nema povlačenja.

„Želim da čestitam hrabrom i odvažnom srpskom narodu i našoj Srpskoj listi koji su ponovo pokazali kolika je snaga srpske sloge i jedinstva, osvojivši srpskim glasovima na današnjim izborima svih deset mandata, što je ukupno više glasova za Srpsku listu nego u decembru prošle godine. Naglašavam da je u srpskim sredinama, Srpska lista osvojila apsolutnu većinu i svih deset poslaničkih mandata, dok je istovremeno na delu Kurtijev izborni inženjering kojim se, po već oprobanom receptu, slugi Nenadu Rašiću uveliko albanskim glasovima namešta jedan poslanički mandat, s namerom da se otme od Srpske liste i srpskog naroda“, naveo je Petković u saopštenju.

On je ukazao da je srpski narod glasovima jasno pokazao da veruje jedino svojoj državi Srbiji, predsedniku Aleksandru Vučiću i da želi da ga zastupa i predstavlja jedino Srpska lista, što pokazuje i činjenica da je u srpskim sredinama izlaznost bila veća od 50 odsto.

„Iz ruku srpskog naroda, albanskim glasovima, Kurti planira da ukrade jedan mandat i da ga pokloni svom miljeniku Nenadu Rašiću koji je glasove dobio u čisto albanskim sredinama odakle su Srbi odavno etnički očišćeni i zato Rašić ne može niti će ikada zastupati čestiti srpski narod. Uprkos pritiscima, teroru, hapšenjima časnih domaćina i direktora, ucenama, ogoljenom nasilju koje su naš narod i aktivisti i funkcioneri Srpske liste trpeli tokom ove predizborne kampanje, ali i tokom godina Kurtijeve antisrpske vlasti, oni su pokazali kako nema povlačenja i kako se voli svoja država Srbija i srpska trobojka“, kaže Petković.

Ukazao je i da to koliki je danas bio strah Aljbina Kurtija i „njegovih satelita“ od Srpske liste i srpske sloge, pokazuje i privođenje nedužnih Srba iz opštine Peć – Miloša Dimitrijevića i Ranka Zdravkovića, koji su, napomenuo je, bez ikakvog povoda i bez ikakvih dokaza privedeni u toku izbornog dana.

„Oni dele sudbinu uhapšenih srpskih predstavnika iz Gračanice i našli su se na udaru režima iz Prištine samo zato što su se borili za srpske interese i zato što je Kurti želeo da zastraši srpski narod, ali mu to nije uspelo kao što mu neće uspeti ni da okalja i slomi ove časne Srbe“, zaključio je Petković.

Ranije večeras, predsednik Srpske liste Zlatan Elek saopštio je da je ta stranka u srpskim sredinama osvojila 42.166 glasova, dok je za stranku Nenada Rašića glasalo 3.411 birača, te primetio da je ponovo na delu politički inženjering Prištine kako bi se Rašiću dodali glasovi iz albanskih sredina.

Inače, izborni dan obeležila je ukupna manja izlaznost nego na izborima u decembru, ali i velika izlaznost u srpskim sredinama.