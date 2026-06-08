Slušaj vest

Zaposleni u Domu zdravlja Gračanica i Domu zdravlja Donja Gušterica okupili su se danas na mirnom polučasovnom protestu u znak podrške uhapšenim direktorima zdravstvenih i obrazovnih ustanova na teritoriji ove opštine.

Ovo je 14. dan kako se radnici okupljaju i ponavljaju da će se mirni protesti nastaviti dok čelnici ovih institucija ne budu oslobođeni. Skupovi su organizovani i u drugim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na centralnom Kosovu.

Skupovi podrške u svim obrazovnim i zdravstvenim institucijama koje funkcionišu po srpskom sistemu na teritoriji opštine Gračanica traju od 19. maja kada su direktori uhapšeni.

Njima je Osnovni sud u Prištini 21. maja odredio pritvor do 30 dana.

Apelacioni sud u Prištini odbio je 5. juna žalbe odbrane i potvrdio za njih meru sudskog pritvora.

Kurir.rs/Kosovo online

Ne propustiteSRBI NA KIM"JEDAN MANDAT NAM SE PONOVO KRADE" Veliki uspeh Srpske liste! Simić: Osvojeno svih 10 u srpskim sredinama, ali Rašiću se rezultati opet nameštaju da uzme mesto
Igor Simić
SRBI NA KIM"OSVOJILI SMO SVIH 10 MANDATA" REZULTATI IZBORA NA KiM: Oglasila se Srpska lista
Screenshot 2026-05-20 111334.jpg
SRBI NA KIMVELIČANSTVEN PRIZOR, SVI KAO JEDAN S TROBOJKAMA NA GLASANJE! Prelepe slike iz Kosovskog Pomoravlja: Srbi složno, sa srpskim zastavama pošli na birališta (FOTO)
izbori na KiM 2026 Kosovo.jpg
SRBI NA KIMIZBORI NA KIM! Zatvorena birališta, u toku prebrojavanje glasova: Rekordna izlaznost u srpskim sredinama (FOTO/VIDEO)
izbori na KiM 2026 Kosovo.jpg
SRBI NA KIMKOLONAMA SE NE VIDI KRAJ, OVAKVE GUŽVE SE NE PAMTE: Nezapamćeno veliki odziv Srba za glasanje na izborima na KiM (FOTO)
izbori na KiM 2026 Kosovo.jpg
SRBI NA KIMLEPOSAVIĆ, ZVEČAN, RANILUG... Pogledajte grafikon izlaznosti u srpskim sredinama na izborima na KiM, brojke govore sve! (FOTO)
izbori na KiM 2026 Kosovo (3).jpeg