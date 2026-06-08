Slušaj vest

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek saopštio je danas da su u toj stranci prezadovoljni ostvarenim izbornim rezultatom, budući da im konstantno raste podrška srpskih birača, ali da je političkim inženjeringom Aljbina Kurtija ponovo pokradena, jer stranka Nenada Rašića dobija glasove u albanskim sredinama.

Zato je upitao da li u kosovskom parlamentu srpske interese treba da zastupa čovek za kojeg glasaju Albanci.

„Srpska lista je osvojila neverovatan rezultat na izborima, prezadovoljni smo rezultatom, s obziom na politički inžejnering, na hapšenja naših ljudi, čelnika zdravstvenih i obrazovnih institucija, videli smo šta se desilo u Goraždevcu, Kosovu Polju“, rekao je Elek na konferenciji za medije.

On je izneo podatke iz poslednja tri parlamentarna izborna ciklusa, navodeći da je Srpska lista u februaru prošle godine osvojila 39.917 glasova, a stranka Nenada Rašića 4.135 glasova, od kojih u albanskim sredinama 1.097, a u u srpskim 3.042 glasa.

„Na decembarskim izborima, Srpska lista je osvojila 42.759 glasova, a stranka Za slobodu, pravdu i opstanak 4.834 glasova, od kojih u srpskim sredinama 3.080, ali uz rast poldrške među albanskim biračima – 1.751 glas u čisto albanskim sredinama. Ovi izbori pokazuju porast njegove popularnosti u albanskim sredinama. Zato postavljamo pitanje zbog čega oni glasaju za Rašića“, rekao je Elek.

Ukazao je da je Srpska lista, bez prebrojanih uslovnih glasova, osvojila 42.761 glas, a stranka Nenada Rašića 5.232 glasa.

„Uz katastrofalan rezultat u srpskim sredinama, gde je osvojio manje od 3.000 glasova. U srpskim sredinama osvojio je 2.975 glasova, ali su se njegovi prijatelji, Aljbin Kurti i drugi, pobrinuli da dobije 2.257 glasova u albanskim sredinama. Otuda prosto pitanje – da li je moguće da u kosovskom parlamentu Srbe treba da zastupa čovek za kojeg glasaju Albanci. To je prosto nemoguće“, rekao je Elek.

On je napomenuo da na svakim izborima raste broj glasova podrške za Srpsku listu u srpskim sredinama, dok Nenad Rašić beleži porast broja albanskih glasova.

„Svaki put kada je Srpska litsta povećavala broj glasova u srpskim sredinama, padala je podrška Rašiću. Ali, zato je njemu rasla podrška u albanskim sredinama, gde nema Srba“, napomenuo je Elek.

Precizirao je da je u Prizrenu, u čijem gradskom jezgru živi mali broj Srba, stranka Nenada Rašića osvojila 440 glasova, dok je u Dečanima u kojima Srba nema, stranka Za slobodu, pravdu i opstanak osvojila 30 glasova.

„U Đakovici gde je bio problem sa samo jednom Srpkinjom, koja više ni ne živi tamo, dobio je 81 glas. U Glogovru gde Srba nema od 1999. godine, Rašić je osvojio 14 glasova. U Podujevu, gde takođe nema Srba, dobio je 65 glasova. U Suvoj Reci 31 glas, u Mališevu 14, u Mamuši 28, u opštini Đeneral Janković 17 glasova. U Peći je, za neverovati, osvojio 148 glasova, a u Južnoj Mitrovici, gde živi samo jedna srpska sveštenička porodica, dobio je 78 glasova“, nabrojao je Elek.

Zato, kaže, Srpska lista s pravom poručuje i međunarodnim zvaničnicima, svetskoj i domaćoj javnosti da je, kao i prethodnim izbornim ciklusima, pokradena političkim inženjeringom Aljbina Kurtija.

„Rašić je njegov miljenik, kojem se dodaju glasovi, dok smo mi oštećeni i krou izborne komisije, u kojima nemamo dovoljno ljudi, ali i u svim segmentima“, rekao je predsednik Srpske liste.