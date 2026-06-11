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Nepoznati počinioci polomili su staklo na prozoru ambulante u Starom Gracku kod Lipljana koja funkcioniše pri Domu zdravlja "Donja Gušterica". Slučaj je prijavljen tzv. Kosovskoj policiji koja je izvršila uviđaj.

Polomljeno staklo na prozoru ambulante primetili su jutros radnici po dolasku na posao.

- Došla sam na posao kao i svakog dana. Otvorila sam ambulantu i nisam ni videla da je staklo polomljeno. Kada sam ušla u prostoriju, videla sam staklo na podu i neki predmet. Pozvali smo nadležne u Gušterici, a oni su pozvali policiju - rekla je jedna radnica.

Ona je napomenula da nije prvi put da se ovakve stvari dešavaju u ambulanti.

Ekipa portala Kosovo onlajn zatekla je policiju koja je vršila uviđaj.

Reakcija Kancelarije za KiM

Kancelarija za Kosovo i Metohiju reagovala je povodom incidenta u srpskoj ambulanti u selu Staro Gracko, gde je tokom noći razbijeno staklo, i poručila da je napad na tu zdravstvenu ustanovu napad na opstanak srpskog naroda u toj enklavi.

- Na srpskoj ambulanti u selu Staro Gracko noćas je razbijen prozor i pričinjena materijalna šteta, a rasuto staklo i napravu kojom je izvršen napad jutros su zatekli medicinska sestra i portir po dolasku na posao. Šteta na ambulanti biće sanirana u najkraćem roku. Ova ambulanta u Starom Gracku pruža zdravstvene usluge za nekoliko desetina srpskih porodica koje su ostale da žive u ovoj srpskoj enklavi i od velikog im je značaja u pružanju primarne zdravstvene zaštite - saopštili su iz Kancelarije za KiM.

Dodaju da zbog toga ovakav napad na ambulantu predstavlja i napad na opstanak srpskog naroda u ovoj enklavi, u kojoj su Srbi teško stradali 1999. godine, kada je mučki ubijeno 14 žetelaca.

- Srbi u ovom mestu opravdano su uplašeni i zabrinuti za svoju bezbednost i svaki incident prema njima mora se tretirati sa najvećom ozbiljnošću, a bez sumnje ovakvim incidentima prethode antisrpska retorika režima u Prištini, nekažnjavanje odgovornih za prethodne incidente, kao i neadekvatno reagovanje međunarodne zajednice, koja ovakve napade na Srbe i njihove ustanove ne posmatra sa dužnom pažnjom - zaključuju iz Kancelarije.