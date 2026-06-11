UKINUT PRITVOR DIREKTORIMA OBRAZOVNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZ GRAČANICE! Sud u Prištini naložio da se javljaju policijskoj stanici do 19. juna!
Direktori sedam srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su danas iz pritvora i imaju obavezu da se javljaju policijskoj stanici do 19. juna ove godine, rekao je za RTS advokat Bogdan Hadži-Lazić, branilac Nebojše Rašića, direktora škole u Preocu.
Rešenjem Osnovnog suda oslobođeni su Milica Dimić, Boban Petrović, Nebojša Rašić, Bratislav Lazić, Saša Mladenović, Mirjana Dimitrijević i Ljubiša Karadžić. Braniće se sa slobode, ali uz obavezu javljanja policiji.
Osnovni sud u Prištini je 21. maja, prihvatio zahtev tužilaštva i odredio pritvor do trideset dana za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji koji se sumnjiče da su navodno uticali na birače pred izbore održane 7. juna na KiM.
Zbog njihovog hapšenja i pritvaranja radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija iz sistema Vlade Srbije na teritoriji opštine Gračanica, svakodnevno su mirno protestovali, zahtevajući njihovo oslobađanje.Zbog sumnje da je navodno uticao na birače, uhapšen je i određen je jednomesečni pritvor Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova Polja.
Na dan izbora uhapšeno je dvoje Srba u Goraždevcu. Njima je određen kućni pritvor.
Kurir Politika/RTS