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Direktori sedam srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su danas iz pritvora i imaju obavezu da se javljaju policijskoj stanici do 19. juna ove godine, rekao je za RTS advokat Bogdan Hadži-Lazić, branilac Nebojše Rašića, direktora škole u Preocu.

Rešenjem Osnovnog suda oslobođeni su Milica Dimić, Boban Petrović, Nebojša Rašić, Bratislav Lazić, Saša Mladenović, Mirjana Dimitrijević i Ljubiša Karadžić. Braniće se sa slobode, ali uz obavezu javljanja policiji.

Osnovni sud u Prištini je 21. maja, prihvatio zahtev tužilaštva i odredio pritvor do trideset dana za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji koji se sumnjiče da su navodno uticali na birače pred izbore održane 7. juna na KiM.

Zbog njihovog hapšenja i pritvaranja radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija iz sistema Vlade Srbije na teritoriji opštine Gračanica, svakodnevno su mirno protestovali, zahtevajući njihovo oslobađanje.Zbog sumnje da je navodno uticao na birače, uhapšen je i određen je jednomesečni pritvor Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova Polja.

Na dan izbora uhapšeno je dvoje Srba u Goraždevcu. Njima je određen kućni pritvor.