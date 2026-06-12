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Zaposleni u osnovnim školama širom Kosovskog Pomoravlja okupili su se jutros u devet časova kako bi izrazili protest zbog jučerašnjeg hapšenja i određivanja pritvora dvojici direktora osnovnih škola sa teritorije Kosovske Kamenice.

Protest prosvetnih radnika održan je ispred Gimnazije u Kosovskoj Kamenici.

Takođe, podršku uhapšenim kolegama pružili su i zaposleni u Osnovnoj školi "Dositej Obradović" u Partešu mirnim okupljanjem ispred ove obrazovne ustanove.

Polučasovni protesti podrške održani su i u mestu Vrbovac gde su se ispred Osnovne škole "Marko Rajković" okupili prosvetni radnici. Skupovi su održani i u ostalim osnovnim školama u Kosovskom Pomoravlju, u Šilovu, Gornjem Kuscu...

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je sinoć da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi i nalogu Prištine i da im je, nakon višesatnih iskaza u policiji, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Reč je o Negovanu Vasiću, direktoru Osnovne škole "Bratstvo" iz sela Strezovce i Draganu Krstiću, direktoru Osnovne škole "Desanka Maksimović" iz Kosovske Kamenice.

I Srpska lista je sinoć u saopštenju najoštrije osudila privođenje direktora osnovnih škola u Kosovskoj Kamenici kao i upade pripadnika tzv. kosovske policije u njihove porodične domove i obrazovne ustanove u kojima, kako ističu, obavljaju časnu i odgovornu dužnost.

Kurir.rs/ Kosovo online

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