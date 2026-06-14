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Dvojici direktora srpskih osnovnih škola sa područja Kosovske Kamenice, koje je u četvrtak privela tzv. kosovska policija, određena je mera kućnog pritvora, uz obavezu redovnog javljanja policiji, saznaje Tanjug, prenosi RTS.

Tzv. kosovska policija privela je u četvrtak Negovana Vasića, direktora OŠ "Bratstvo" iz sela Strezovce i Dragana Krstića, direktora OŠ "Desanka Maksimović" iz Kosovske Kamenice i njima je prvobitno određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su oni privedeni po političkoj osnovi i nalogu Prištine.

Srpska lista navela je da je hapšenje dvojice direktora klasičan politički pritisak i da je hapšenje izvedeno u trenutku kada je, upravo na osnovu prijave Vasića kao menadžera biračkog centra, Srpska lista podnela žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke zbog ozbiljnih malverzacija sa glasovima na biračkom mestu u Boljevcu.

Srpska lista Foto: Kosovo online printscreen

Srpska lista je takođe zahtevala hitno puštanje Vasića i Krstića na slobodu, obustavljanje politički motivisanih progona i prestanak zloupotrebe institucija u svrhu obračuna sa srpskim narodom i njegovim legitimnim predstavnicima.

Iz tzv. kosovske policije je saopšteno da su Vasić i Krstić uhapšeni pod sumnjom da su ilegalno posedovali oružje i prikrivali dokumentaciju.

Zbog hapšenja dvojice direktora srpskih škola, u petak su u svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju održani protesti zaposlenih.