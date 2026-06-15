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Sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor petorici muškaraca privedenih juče u Štrpcu i Gnjilanu zbog sumnje da su, kao pripadnici srpske policije, navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine, potvrdio je za Kosovo onlajn Nebojša Vlajić, advokat prvookrivljenog Novice Pečinoćevića.

Vlajić podseća da je sednica za određivanje pritvora održana juče, dok su advokati odluku suda dobili kasno sinoć.

Kosovska policija juče ujutru sprovela je akciju u opštini Štrpce, u Gotovuši i selima Viča i Berevce.

Nakon hapšenja reagovala je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, koja je poručila da je na delu sistematsko političko i institucionalno nasilje Prištine na čelu sa Aljbinom Kurtijem, te da su uhapšeni ljudi koji godinama žive na prostoru Kosova i nisu napuštali svoje domove, jer nisu imali od čega da se kriju niti da beže.

Iz Srpske liste naveli su da ova hapšenja predstavljaju novi talas zastrašivanja i progona Srba u Štrpcu i Gnjilanu, sa ciljem stvaranja atmosfere straha i dodatnog pritiska na srpski narod.

Specijalni tužilac Kosova Iljir Morina istakao je da je tužilaštvo u istragama u slučaju Račak identifikovalo još nekoliko osoba koje su učestvovale u tom događaju.