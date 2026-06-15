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Polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, danas je počela mala matura za učenike osmog razreda, a po završetku polaganja đaci iz Osnovne škole „Leposavić“ u Leposaviću preneli su nam da ispit nije bio težak.

Učenici su bili raspoređeni po učionicama prema unapred utvrđenom rasporedu, a regularnost polaganja nadgledali su nastavnici i profesori zaduženi za sprovođenje završnog ispita. Završni test trajao je dva sata, a učenicima nije bilo dozvoljeno da napuste učionicu pre 9.45 časova.

Među prvima koji su završili test bio je Filip Milanović, koji kaže da ispit nije bio težak.

Foto: Kosovo online printscreen

„Nije bilo teško. Posebno sam se pripremao i vežbao, pa se nadam dobrom rezultatu. Već sam upisao Srpsku pravoslavnu bogosloviju u Prizrenu“, rekao je Milanović.

Sličnog mišljenja je i Andrej Josifović.

„Prijemni nije bio težak. Planiram da upišem smer za laboranta u Zvečanu“, kazao je Josifović.

Jelena Batačanin ističe da su zadaci bili u skladu sa gradivom koje su učenici obrađivali tokom školovanja.

„Ništa nije bilo preterano teško. Sve je bilo u granicama onoga što smo učili. Planiram da upišem Medicinsku školu u Čačku“, rekla je Batačanin.

Bogdan Milojković ocenio je da je test bio srednje težine.

„Nije bilo toliko teško, mada je moglo da bude zahtevnije. Bilo je neke srednje težine. Planiram da upišem Muzičku školu u Kraljevu“, rekao je Milojković.

On očekuje da će uspešno završiti i preostala dva ispita.

„Očekujem dobre rezultate jer sam dosta učio i verujem da će sve proći kako treba“, dodao je on.

Osmake sutra očekuje polaganje testa iz matematike, dok će u sredu rešavati zadatke iz izbornog predmeta. Učenici su mogli da biraju između biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.

Prema važećim pravilima, završni ispit može doneti najviše 40 bodova za upis u srednju školu. Test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, i test iz matematike vrednuju se sa po najviše 14 bodova, dok test iz izabranog predmeta nosi maksimalno 12 bodova.

Maksimalan broj poena na svakom pojedinačnom testu iznosi 20, a učenici će po završetku ispita imati uvid kako u broj osvojenih poena, tako i u broj bodova koji se računaju za upis u željenu srednju školu.