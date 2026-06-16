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U Osnovnoj školi „Staja Marković“ u Štrpcu danas su test iz matematike u okviru završnog ispita polagali učenici osmog razreda sa teritorije opština Štrpce, Velika Hoča i Orahovac.

Prema prvim utiscima đaka po završetku testa, zadaci iz matematike nisu bili teški.

Aleksa Stanisavljević sa Brezovice rekao nam je da je test iz matematike bio lakši od testa iz srpskog jezika.

Foto: Kosovo online printscreen

„U poređenju sa testom iz srpskog, test iz matematike je bio dosta lakši. Uradio sam 19 pitanja i nadam se da će mi sve biti tačno. Za izborni predmet sam izabrao geografiju jer mi najbolje ide. Na probnom testu sam imao maksimalan broj poena. Želja mi je da upišem medicinu“, kazao je Stanisavljević.

I za Anđelu Stojanović iz Štrpca test iz matematike nije bio težak.

„Mnogo toga smo prešli sa nastavnicom, bilo je zadataka iz osnovnog i naprednog nivoa, i očekujem dobre rezultate. I na srpskom jeziku juče nisu bili teški zadaci i tu očekujem dobre rezultate“, prenela nam je Stojanović.

Milivoje Ilić je kazao da najbolje rezultate očekuje od sutrašnjeg testa.

„Nije bilo teško. Mislim da sam uradio srpski jezik bolje nego matematiku. Nadam se da ću geografiju uraditi najbolje, jer mi treba dosta bodova za medicinu koju planiram da upišem“, rekao je on.

Tokom tri dana završni ispit polaže 80 učenika iz opštine Štrpce, i po četiri iz Orahovca i Velike Hoče.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, dok su konačni rezultati planirani za 22. jun. Maturanti će 23. i 24. juna elektronskim putem popunjavati liste želja koje će predati u svojim osnovnim školama.

Raspored učenika po srednjim školama biće obavljen 29. juna, nakon čega sledi upis.