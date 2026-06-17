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Ministarstvo odbrane Slovenije saopštilo je da trenutno nema planova za smanjenje broja svojih vojnika u sastavu Kfora na Kosovu, navodeći da se svaka odluka donosi nakon sveobuhvatne procene.

„Svaka odluka u vezi sa mogućim prilagođavanjem budućeg angažovanja Slovenačke vojske u Kforu biće doneta nakon sveobuhvatne procene, uzimajući u obzir potrebe misije i naše kapacitete“, navodi se u saopštenju Ministarstva, koje prenosi Slovenačka novinska agencija (STA).

Prema podacima Ministarstva odbrane Slovenije, trenutno je 106 pripadnika vojske angažovano u misiji Kfora na Kosovu, prenosi Reporteri.

Sjedinjene Američke Države ranije su saopštile da planiraju prilagođavanje doprinosa misiji Kfor u okviru šireg procesa preispitivanja vojnog prisustva Alijanse u regionu.

Kurir.rs/Kosovo online

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