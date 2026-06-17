SLOVENIJA: Nema planova za smanjenje broja vojnika u Kforu
Ministarstvo odbrane Slovenije saopštilo je da trenutno nema planova za smanjenje broja svojih vojnika u sastavu Kfora na Kosovu, navodeći da se svaka odluka donosi nakon sveobuhvatne procene.
„Svaka odluka u vezi sa mogućim prilagođavanjem budućeg angažovanja Slovenačke vojske u Kforu biće doneta nakon sveobuhvatne procene, uzimajući u obzir potrebe misije i naše kapacitete“, navodi se u saopštenju Ministarstva, koje prenosi Slovenačka novinska agencija (STA).
Prema podacima Ministarstva odbrane Slovenije, trenutno je 106 pripadnika vojske angažovano u misiji Kfora na Kosovu, prenosi Reporteri.
Sjedinjene Američke Države ranije su saopštile da planiraju prilagođavanje doprinosa misiji Kfor u okviru šireg procesa preispitivanja vojnog prisustva Alijanse u regionu.
Kurir.rs/Kosovo online