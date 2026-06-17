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Osmaci iz osnovnih škola „Miladin Mitić“ u Lapljem Selu, „Dimitrije Prica“ iz Donje Brnjice i „Aca Marović“ iz Ugljara polagali su danas završni ispit iz izbornog predmeta u Lapljem Selu.

Regularnost polaganja nadgledali su nastavnici zaduženi za sprovođenje završnog ispita, koji je trajao dva sata.

Izborni predmet 60 učenika iz tri škole polagalo je danas u Lapljem Selu, nakon što su u ponedeljak i utorak radili testove iz srpskog jezika i matematike.

Direktorka OŠ „Dimitrije Prica“ iz Donje Brnjice Tatjana Zdravković kazala je da polaganje male mature protiče u najboljem redu.

„Ukupno imamo 60 učenika koji polažu završni ispit. Srpski je bio u ponedeljak, matematika utorak, i danas polažu izborni predmet koji bi trebalo da bude najlakši za decu, jer su ga sami birali. Sve protiče u najboljem redu, svako radi svoj deo posla za koji je odgovoran. Nadam se da će deca upisati željene škole“, rekla je Zdravković.

Učenici su istakli da polaganje male mature nije bilo teško i da se nadaju da će upisati željene škole.

„Uradio sam matematiku i srpski solidno, a geografiju mislim da sam najbolje uradio. Već imam dovoljno bodova za Ekonomsku školu“, kazao je jedan od učenika.

Još jedan mali maturant nam je preneo da nije bilo teško.

„Bilo je malo treme, ali prevaziđe se to. Nije bilo teško. Prekjuče smo radili srpski jezik. To sam uradio solidno. Juče je bila matematika, bila su malo lakša pitanja i uradio sam sve. Sada biologiju kao izborni predmet, bilo je baš lako. Uradio sam je u rekordnom vremenu, verujem da su svi tako uradili. Želim da upišem Medicinsku školu, smer 'fizioterapeut'. To mi se najviše sviđa i u tome vidim sebe“, rekao je on.

Jedna učenica nada se upisu u u Medicinsku školu.

„Nije bilo toliko teško. Mislim da ću imati dovoljno bodova za upis u Medicinsku školu“, rekla je ona.

Učenik koji je preneo utiske kaže da je lako ako se učilo.

„Danas je bilo lako, kao i prethodna dva dana. Ako smo učili, lako je. Želja mi je Saobraćajna škola – Drumski tehničar, a mislim da ću da imam bodove“, kazao je on.